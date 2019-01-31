蘋果要求開發者在app內清楚說明訂閱使用方式 避免誘騙付費行為

針對app內訂閱服務說明內容不清楚，或是透過誘騙方式引導用戶同意訂閱的情況，蘋果稍早更新旗下app開發設計條款，要求開發者必須將訂閱方式、試用原則，甚至必須清楚說明如何退訂。

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根據蘋果在更新後的條款內容說明，訂閱服務若是提供前期試用的話，必須清楚說明免費試用期限，以及相關運作模式，而針對必須付費訂閱才能使用的服務，則是應該要以完整付費方式告知使用者，例如必須一次支付一年訂閱費用的話，就不能換算成看起來較低的每月支付金額吸引用戶加入訂閱，甚至將相關說明隱藏在重重文字之後，或是必須按下同意才能觀看。

同時，蘋果也要求開發者必須將所有訂閱說明集中在同一個頁面清楚說明，另外也必須清楚交代如何退訂，避免使用者日後想要退訂服務確難以尋找解決方式。

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之所以會這麼做，最主要也是基於近年來許多app訂閱服務說明不清楚，或是透過各種引導方式吸引使用者加入訂閱，直到使用者發現服務內容不如預期，想要將服務內容退訂時，才發現當時支付訂閱費用是按年計算，甚至難以尋找退訂方式。為了避免更多使用者對此產生反彈，因此蘋果希望開發者能更具體正視此類問題，避免影響使用者實際體驗。

不過，對於先前Netflix、Spotify等訂閱服務開始要求新加入用戶透過網頁等管道付費使用，避免透過iOS平台機制進行訂閱，藉此降低必須支付給蘋果的營收分潤比例，在此次開發設計條款中，似乎並未特別著重此類情況作調整，但或許蘋果日後也可能會設法要求改善？

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》