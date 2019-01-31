親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

多一點、少一點！ 台灣被美國「一國兩制」了

車禍拒理賠？私法正義前 其實還有這部法律

蘋果要求開發者在app內清楚說明訂閱使用方式 避免誘騙付費行為

2019-01-31 09:16楊又肇

針對app內訂閱服務說明內容不清楚，或是透過誘騙方式引導用戶同意訂閱的情況，蘋果稍早更新旗下app開發設計條款，要求開發者必須將訂閱方式、試用原則，甚至必須清楚說明如何退訂。

分享

根據蘋果在更新後的條款內容說明，訂閱服務若是提供前期試用的話，必須清楚說明免費試用期限，以及相關運作模式，而針對必須付費訂閱才能使用的服務，則是應該要以完整付費方式告知使用者，例如必須一次支付一年訂閱費用的話，就不能換算成看起來較低的每月支付金額吸引用戶加入訂閱，甚至將相關說明隱藏在重重文字之後，或是必須按下同意才能觀看。

同時，蘋果也要求開發者必須將所有訂閱說明集中在同一個頁面清楚說明，另外也必須清楚交代如何退訂，避免使用者日後想要退訂服務確難以尋找解決方式。

分享

之所以會這麼做，最主要也是基於近年來許多app訂閱服務說明不清楚，或是透過各種引導方式吸引使用者加入訂閱，直到使用者發現服務內容不如預期，想要將服務內容退訂時，才發現當時支付訂閱費用是按年計算，甚至難以尋找退訂方式。為了避免更多使用者對此產生反彈，因此蘋果希望開發者能更具體正視此類問題，避免影響使用者實際體驗。

不過，對於先前Netflix、Spotify等訂閱服務開始要求新加入用戶透過網頁等管道付費使用，避免透過iOS平台機制進行訂閱，藉此降低必須支付給蘋果的營收分潤比例，在此次開發設計條款中，似乎並未特別著重此類情況作調整，但或許蘋果日後也可能會設法要求改善？

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果Apple StoreAPP

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

自己的筆記本格式自己做 免費圖形方格紙產生器

2019-01-30 21:19

華為第二？微信遭澳洲安全專家點名「危險」

2019-01-29 19:04

迎新年！蘋果送上最潮「科技年貨」讓你過年假更應景

2019-01-28 17:11

微軟Office 365服務套件 終於在蘋果Mac App Store上架

2019-01-26 07:40

WhatsApp打擊假消息 限制訊息轉發最多5次

2019-01-24 16:59

Google地圖新增「速限提醒」與「測速照相提醒」功能

2019-01-24 16:56

手機掃高鐵列車 可看AR動態影像

2019-01-24 14:29

Line隱藏功能「字加粗斜體」！ 網友興奮狂試下場超糗

2019-01-23 16:37

打擊假新聞 WhatsApp訊息限轉發5次

2019-01-21 22:34

LINE 9.0.0更新！ 長按單張照片就能存到相簿裡

2019-01-21 17:50

正式放棄Windows 10 Mobile 微軟確認今年12月後將不再更新

2019-01-20 21:49

Google地圖新功能 測速照相、事故地點提醒

2019-01-20 19:05

調查：下載App與觀看串流影音 印度成長居冠

2019-01-18 16:01

Google Play新功能！直接看手機剩餘儲存空間 刪無用程式

2019-01-17 19:17

迎接Material Design！Google文件全系列大翻新

2019-01-16 20:35

過年創意紅包最暖心！玩美相機App攜手7-ELEVEN推自製紅包袋

2019-01-16 18:40

防IoT威脅 趨勢科技推出新軟體TMIS 2.0

2019-01-10 12:49

蘋果仍有好消息 App Store元旦消費創歷史新高

2019-01-04 15:02

經過三年多 Windows 10使用人數終於超越Windows 7

2019-01-04 11:26

Mozilla宣布 將大更新旗下郵件軟體Thunderbird

2019-01-04 11:18

Google Maps新功能「分享行程進度」 監控遲到王位置

2019-01-02 21:21

新版Firefox瀏覽器開始加入分頁廣告內容 Mozilla：增加用戶溝通模式

2019-01-01 12:30

2018台灣人手機遊戲瘋什麼？這幾個好玩程式快下載！

2018-12-31 22:47

車停完就忘了在哪兒？Google Maps新功能儲存停車位置

2018-12-29 17:56

Instagram更新變左右滑動好友貼文 使用者大崩潰

2018-12-28 19:30

iOS 12.1.2更新災情！無法打電話、上網

2018-12-27 22:14

LINE台灣用戶收回訊息 全球排名第2

2018-12-26 22:52

LINE十大熱門功能排行榜出爐！年度冠軍貼圖就是它

2018-12-26 17:38

LINE台灣使用情況回顧 聊天室最多人使用「設為公告」功能

2018-12-26 14:51

LINE推「今日限時」下雪特效 還有熊大花圈祝你聖誕快樂！

2018-12-25 11:58

IBM打造簡易程式開發工具 滑鼠點按拖拉即可完成

2018-12-23 11:36

LINE耶誕放送驚喜 iPhone輸關鍵字有特效

2018-12-22 12:29

LINE中文客服聊天機器人 最快明年第1季上線

2018-12-21 21:58

ZEPETO個人特徵Q版公仔 賺錢換裝全攻略

2018-12-21 19:03

影／財政部推新App 明年起發票24小時都可兌獎

2018-12-18 17:10

財政部推「發票App」下載抽雙人澳洲機加酒

2018-12-18 16:51

統一發票中獎了！官版App幫你兌獎和領獎

2018-12-18 16:05

出招反制高通禁售令 蘋果將更新iOS

2018-12-14 19:51

LINE登入不必輸入密碼了 最快明年上路

2018-12-13 22:09
看更多

熱門文章

賣太差！Apple正考慮重新制定iPhone國際定價

2019-01-30 22:21

歐洲欲禁用華為 德國電信業：5G技術恐輸他國兩年

2019-01-30 22:01

電玩展的「超強小隻馬」 北半球衝出深V水手裝

2019-01-30 22:41

華為手機會洩密？ 別以為你的手機比較安全

2019-01-30 11:26

Jello Chat出大包！盜貼圖免費下載 還已讀不回原創者

2019-01-30 18:02

自己的筆記本格式自己做 免費圖形方格紙產生器

2019-01-30 21:19

售價僅80歐元的紅米Go正式揭曉 成為小米首款Android Go手機

2019-01-31 09:08

蘋果可能在春季發表會揭曉全新原創內容、訂閱服務

2019-01-31 09:22

挑戰市場最優惠！遠傳易付卡限時上網買5天送5天

2019-01-30 12:08

電腦視覺、虛擬化 NVIDIA藉GPU加速5G連網應用成長

2019-01-30 15:36

新增超過50項內容 蘋果開始推行全新Today at Apple學習課程

2019-01-30 10:59

偏鄉提升100M寬頻覆蓋率 擬從五大場所著手

2019-01-30 19:42

加入全新定向技術 未來藍牙裝置定位準確度提昇至公分等級

2019-01-31 09:45

代號「Adula」 BlackBerry準備在MWC 2019揭曉新款手機

2019-01-31 09:21

Unity透過100層遊戲關卡挑戰 推動人工智慧技術應用

2019-01-31 09:18

蘋果要求開發者在app內清楚說明訂閱使用方式 避免誘騙付費行為

2019-01-31 09:16

網路時代即將來臨 BlackBerry認為應針對隱私數據設立更高標準

2019-01-31 09:13

遊戲也需要美顏一下？ 美圖與樂遊科技達成戰略合作

2019-01-31 09:28

你願意嗎？ Facebook承認每月付20美金 監視用戶手機動態

2019-01-30 07:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top