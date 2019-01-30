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香港馬會人員來拜會？韓國瑜：前董事自掏腰包來訪

自己的筆記本格式自己做 免費圖形方格紙產生器

2019-01-30 21:19免費資源網路社群

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之前介紹過Plain Graph Paper PDF Generator免費PDF方格紙範本產生器，如果平常工作或生活會很習慣用到方格紙，手邊也剛好有印表機，就能考慮依照自己的需求自製，對於臨時需要格線紙的朋友來說也不用花錢買一整本，可以說相當方便。當然網路上有各式各樣的免費資源，善加利用不僅省錢省時間，也能獲得更多成就感，若你對這類方格紙產生器有興趣，接下來要介紹的這個工具你一定也會喜歡。

本文要推薦的「圖形方格紙 MyGraphPaper」是一款免費的線上方格紙產生器，提供中文和英文介面，主要是讓使用者自行設定方格紙各個項目，最後產生 PDF 格式，無論是製作自己的方格紙筆記本或尋找適合的筆記法都很有用。

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點選預先提供的方格紙範本，可開啟更大張的預覽畫面。

圖形方格紙已經內建一些常用常見的方格紙類型，例如：筆記紙、東大筆記紙、康乃爾筆記、方格圖、方格紙、網格紙、備忘錄、漫畫稿紙、字母練習、五線譜、TAB吉他譜、稿紙、自填週記、學習二分割。如果不想要花時間自訂各個選項，直接選取就能產生合適的方格紙範本。

MyGraphPaper不僅提供方格紙範本，更強大的是可針對紙張、間隔線、網點、單線條、方塊等等細節進行深入設定，亦可選擇紙張大小、自訂長寬、方向、雙面列印、留白或在紙張置入標題或頁碼，若要自製符合需求和使用習慣的方格紙，這個網站值得一試。

網站名稱：圖形方格紙 MyGraphPaper

網站鏈結：https://www.mygraphpaper.com/繁體中文

使用教學

STEP 1

開啟「圖形方格紙 MyGraphPaper」網站，從左上角可切換語系，接著先看看網站已經預先提供那些的方格紙範本吧！如果你需要的範本有在上方，可直接點選文字鏈結套用該範本的各個項目，或者你需要的設計相差不大，也能先選擇範本再來做更細部的設定調整。

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STEP 2

要使用的話只要點選範本名稱的「文字鏈結」，就會將設定值自動帶入下方設定欄位，往下拖曳可以查看相關項目，看看有沒有需要調整的部份。

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STEP 3

點選最下方的「PDF輸出下載」按鈕（中間和最底部各有一個），就能看到產生的圖形方格紙PDF格式，點選下載鏈結就能獲取這份檔案，記得在列印時不要縮放檔案，以免列印輸出後的成品和尺寸不同。網站也有提到，若列印後覺得線條不夠明顯，可以回到設定頁面將線條粗細加大或加深顏色以解決問題。

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STEP 4

有注意到 MyGraphPaper 輸出的方格紙右下角會有一個網址浮水印嗎？雖然不影響使用，但其實也是可以透過一些設定把它移除，只要回到紙張設定，找到「標題&頁碼」將網址清除掉就不會出現囉！至於更多選項就留待使用者自行研究，在文章裡就不多加闡述。

值得一試的三個理由：

1.提供各種規格、樣式的方格紙範本免費下載

2.可針對紙張或線條等選項進行完整自訂

3.產生PDF格式列印後就能使用

《原文刊登於https://free.com.tw/hinet-dr-speed/"target="_blank">免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/

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