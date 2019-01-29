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華為第二？微信遭澳洲安全專家點名「危險」

2019-01-29 19:04世界日報 中國新聞組／北京29日電

華為受抵制後，大陸微信引起網絡安全專家的擔憂。 路透社
華為受抵制後，大陸微信引起網絡安全專家的擔憂。 路透社
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以美國為首的西方國家圍堵封殺華為之際，澳洲安全專家擔出警告，稱北京可能透過社交平台微信（WeChat）影響澳洲聯邦選舉，「澳洲有150萬微信用戶，他們可能會受到錯誤信息，審查、宣傳的影響，因為微信是個受北京控制的社交平台。」

BBC報導，世事滄桑，十多年的時間內，西方從認為互聯網會把中國推向民主的樂觀發展到對中國互聯網技術和影響力的警惕。最近王毅抱怨中國科技公司華為被西方多國打壓，現在澳洲安全專家又對中國社交平台微信發出安全警告。

美國前總統柯林頓2000年曾取笑「中國試圖控制互聯網」的論調，他當時說，（控制互聯網）的難度好比往牆上釘果凍。他還預言互聯網終將把中國推向民主。但紐約時報去年報導說，事實證明柯林頓的預言錯了，因為現在中國的互聯網公司已經和美國比肩，和美國一樣雄心勃勃，影響力也不輸於美國。

報導指出，現在中國網路巨頭騰訊的微信平台已發展成包羅萬象的社交，遊戲，支付，旅遊網路平台。中國網路技術發展招致西方警覺。去年西方國家開始以國家安全為由，對華為參加西方5G移動網路建設施行抵制，現在澳洲戰略政策研究所的高級網路安全專家湯姆·烏仁（Tom Uren）說，微信的令人擔心之處在於它受到中國的審查和控制，微信還會推動某些問題，涉及控制公眾輿論。

然而對於微信威脅？專家看法不一；澳洲新南威爾士大學網路安全專家奧斯汀（Greg Austin）教授接受「星期天雪梨先驅晨報」採訪時說，雖然他認為中國推動在澳洲的宣傳，但是中國並沒有多少干預澳洲聯邦選舉的動機。

澳洲國立大學國家安全學院負責人麥迪卡爾夫（Rory Medcalf）說，雖然中國有理由影響澳洲政策，但他們可能會發現很難這樣做。

澳洲微信社交
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