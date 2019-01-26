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微軟Office 365服務套件 終於在蘋果Mac App Store上架

2019-01-26 07:40楊又肇

相比過往是以套裝軟體，或是透過微軟官網下載使用，微軟旗下Office 365服務終於登上蘋果Mac App Store，讓Mac裝置用戶能直接透過蘋果服務下載安裝，甚至可以直接透過app內選擇服務訂閱方案。

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目前包含Word、Outlook、Excel、PowerPoint、OneNote，以及微軟Office 365服務套件相關app都已經在蘋果Mac App Store上架，讓使用者隨時可下載使用。

此次讓Office 365服務登上Mac App Store，意味微軟與蘋果之間合作將更加緊密。而先前消費者其實已經可以直接在蘋果直營店Apple Store內購買Office 365服務套件，或是直接透過微軟官網下載安裝使用。

而在Mac版Office 365服務中，操作介面也採用符合macOS作業系統設計風格，同時也進一步支援新款MacBook Pro搭載的Touch Bar觸控操作功能，讓使用者能透過更直覺方式使用Office 365服務項目。此外，新版Office 365也採取macOS Mojave開始加入的黑暗模式顯示介面，讓使用者能透過暗色操作介面獲得適合長時間使用的舒適視覺感受。

除了Mac版Office 365服務已經在Mac App Store上架，先前蘋果也已經讓iOS版Office 365服務套件於iPhone，或是iPad上的App Store上架。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Office微軟macOSApple Store

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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