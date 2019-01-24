WhatsApp打擊假消息 限制訊息轉發最多5次

圖片及資料來源：Reuters 分享 facebook

智慧手機興起、網路科技進展快速，透過即時訊息的傳播，資訊流通的速度也比過往快上數十倍，也導致假消息、謠言紛傳，各國政府均為此頭痛不已。

近日傳出全球最多用戶的通訊軟體WhatsApp為了打擊不實訊息進而修改規定，祭出限制「每則訊息只能最多被轉發5次」。

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據統計WhatsApp目前全球使用者人數達15億人，由於它的訊息傳輸採點對點加密機制，所以使用者的傳送內容只有訊息傳遞的雙方可以看見，即使是WhatsApp公司也因為加密機制無法紀錄瀏覽，自然也無法控管過濾假新聞或謠言。

然而由於近年來假消息蔓延迅速，甚至已經影響到選舉及政府政策，在2018 年7月WhatsApp已經限縮每則訊息只能轉發20次、印度使用者只能轉發5次。

如今WhatsApp政策及通訊副總裁Victoria Grand在印尼出席活動時公布，每則訊息只能最多被轉發5次的限制將擴展到全球適用。這項限縮會先從Android系統使用者開始，接著是iOS系統用戶。

WhatsApp限縮訊息分享次數雖說是為了打擊假消息，但由於訊息成可轉發到群組聊天室，假設訊息傳送的群組都達到上限256人的話，那麼就代表一則訊息仍可傳給1,300人看見，縱然無法有效遏止假消息傳送，至少可讓傳播速度減慢、也減少垃圾訊息。

限縮訊息轉傳次數除了可以抑制假訊息和謠言之外，WhatsApp認為這規則可以讓使用者專注在親近聯絡人人聊天上，成為私人訊息平台。

這次WhatsApp針對限縮訊息轉傳次數開出了第一槍，假設實行效果不錯的話，不知道其他即時通訊公司如 LINE、Facebook Messenger、KakaoTalk …等會不會跟進。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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