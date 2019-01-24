Google地圖新增「速限提醒」與「測速照相提醒」功能

圖片及資料來源：Android Police、Mashable 分享 facebook

Google 地圖（Google Maps）已經成為許多人日常的重要工具，具有實用的導航功能、塞車路況顯示，但可惜的是少了速限提醒、測速照相機提醒…等。

不過，根據國外科技媒體Android Police報導，Google聽到使用者的心聲，近日美國多個城市的Google 地圖已經新增了這兩項功能，未來很可能會在其他國家城市推出。

圖片及資料來源：Android Police、Mashable 分享 facebook

Google在2013年收購Waze位智導航App工具後，原本許多使用者期待Google會將Waze最重要的測速照相機提醒整合進Google地圖，但多年來Google的動作只停在2016年針對舊金山灣區新增測速相機提醒功能。

不過，近日Android Police發現速限提醒出現在舊金山灣區之外的地區，包括美國紐約市、洛杉磯、明尼蘇達州的Google地圖上都新增了「速限提醒」和「測速相機提醒」功能。

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Android Police指出，由於Google地圖並沒有推出新版本，推測這次新增提醒功能應是透過伺服器更新。

此外，外媒Mashable也透露Google地圖這次新增的速限提醒與測速相機提醒不僅會在美國發布；測速相機提醒將在美國、英國、澳洲、俄羅斯、加拿大、印度、印尼…等地發布，而速限提醒則是將在美國、英國和丹麥發布。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：Android Police、Mashable