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WSJ：預載App的陷阱 低價手機這樣蒐集個資

2018-07-09 19:14經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

手機預載App在用戶不知情的情況下蒐集資料。 （圖／路透）
手機預載App在用戶不知情的情況下蒐集資料。 （圖／路透）
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開發中國家對隱私權的保護通常比較薄弱，對購買低價智慧手機的數百萬名消費者而言，手機上網的便利性可能潛藏代價：手機預載應用程式（App）在用戶不知情的情況下蒐集資料。

華爾街日報報導，在中國生產、在緬甸和柬埔寨銷售的Singtech P10手機就預載這種App，App會把手機用戶的位置和裝置資料發送給台灣行動廣告業者（GMobi）。

安全研究人員表示，這款App還出現在巴西銷售的智慧手機，以及由中國、印度廠商生產的智慧手機上。

對此通用移動公司表示，該公司利用這類數據在智慧手機上投放目標式廣告，有時也與智慧手機製造商分享資料，幫助業者了解客戶。

GMobi的App已經被幾家線上掃毒服務公司列為惡意軟體，惡意軟體意指偷偷蒐集用戶資料的軟體或令人討厭的軟體，但GMobi值行長吳柏儀表示，他們的App並不構成惡意。

在保護隱私與分享用戶資料之間如何取捨，近來在西方國家引發論戰，臉書因未採取足夠措施保護用戶資料而遭砲轟，美國加州的新法令賦予用戶禁止個資遭出售的權利，歐盟「通用資料保護法規」（GDPR）則提出嚴格隱私保護措施。

不過，在新興經濟體中，幾乎沒有針對隱私的保護措施，很多渴望上網的人可能沒有意識到自己使用的裝置正將大量個資傳輸出去，而這經常透過模糊合作關係進行。

緬甸瓦城的銷售人員莫伊表示，在華爾街日報告訴她GMobi從她的Singtech P10手機蒐集數據前，對此毫不知情。莫伊說，最近幾個月手機螢幕不時跳出手遊廣告，她感到很火大。

華爾街個資APP

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