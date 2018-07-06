App Store十週年回顧 看看它如何改變世界

2018-07-06 10:43 中央社 台北6日電



蘋果公司（Apple）今天發文回顧應用程式商店App Store推出10年來的11個里程碑及重要現象，這些現象定義App Store如何使軟體發布大眾化，讓App Store的用戶超過10億人。

圖擷自APPLE NEWSROOM 分享 facebook

Apple在2008年7月10日推出具有500款App的AppStore，改變人們的工作、娛樂、會面、旅行等方式。時至今日，155個國家或地區的消費者更頻繁地造訪AppStore，且停留時間更長，下載和使用的App比以往更多，也見證了以下這些指標性的時刻。

一、為開發人員敞開大門，為消費者提供全新體驗：

2008年之前，軟體行業由少數大公司主導。無論是單人商店還是大型工作室，App Store為所有開發人員敞開大門，使他們得以發想創意、打造出高品質的App，並提供給全球日益壯大的消費者，如今這些用戶已超過10億人。

二、行動優先業務蓬勃發展：

App Store推動全新行業，改變消費者與企業和新創公司的互動方式。包括Instagram、Calm、Uber及摩拜單車等新創公司都採用iPhone相機、Apple Pay、GPS及位置服務等功能，提供個人化的體驗，其中許多價值超過10億美元的企業都是從App Store的App開始的。

三、遊戲業起飛，吸引新粉絲：

由於iPhone和iPad簡單的Multi-Touch技術，以及隨時隨地遊玩的便利性，App Store帶來了遊戲主流。早期的遊戲如Anipop、PAC-MAN、Angry Birds、WordsWith Friends、Real Racing及Temple Run等吸引許多消費者，使得iOS成為世界上最受歡迎的遊戲平台。

四、App內購買、訂閱，開啟新體驗：

隨著2009年「App內購買」的推出，顧客可以下載App然後付費以解鎖不同的關卡和功能，讓更多人可以體驗新的App，再決定是否購買。截至2018年6月，開發人員已自App Store獲得超過1000億美元的收益。

五、串流娛樂服務起飛：

iPhone和iPad越來越大的螢幕尺寸和解析度，使顧客在行動時能更舒適地觀賞影片，而芒果TV、優酷、騰訊視頻和愛奇藝等服務，也讓顧客隨時隨地都能享受喜愛的娛樂內容。

六、創造力、生產力和教育，不再侷限於辦公室和教室：

如今用戶可以使用超過130萬款專為iPad設計的App，包括Procreate、Lightroom、Microsoft Office 365，在辦公室以外的地方，隨時隨地發揮創造力。iPad也擁有超過20萬種教育和文獻App。

七、健康、健身和保健應用程式的人氣激增：

Apple Watch和HealthKit開發工具套件能讓開發人員製作更具創新、智慧和互動性的健康、健身和保健App，激勵用戶更加積極且關注自身的健康。自AppleWatch推出以來，這些App的下載量增加了75%。

八、多輔助使用App：

自2009年以來，有數百萬顧客受益於Lyft、Twitter、Starbucks和TED等App，這些App都具備iOS內建的VoiceOver（螢幕報讀器）等豐富的輔助功能，能為具有輔助需求的族群提供重要的支援。

九、程式編碼啟迪未來世代：

每年Apple都會邀請全球各地數千名軟體開發人員，在全球開發人員大會（WWDC）一同討論App的最新發展。自2013年起，Apple開始獎助150多名學生參與會議；到了2018年，這個數字已經成長至來自42個不同國家、350多名才華洋溢的學生及STEM（科學、科技、工程及數學教育）組織成員。

十、全新App Store功能促成新發現：

在2017年，Apple推出全新App Store，營造出一個每日必訪的目的地，其中有專屬的「遊戲」及App標籤頁，讓使用者能準確找出他們正在尋找的內容或能嘗試些新東西並從中獲得啟發，還能針對他們熟悉且喜愛的App進一步了解其幕後創作人員。App Store現在每週造訪人數上看5億，且用戶比歷來花更多時間探索新的App，而Today標籤頁上數百個專題的閱讀人數也已超過100萬。

十一、蓄勢待發的AR（擴增實境）革命：

2017年Apple推出ARKit 1.0開發工具套件，讓iPhone和iPad數億使用者均可擁有AR功能，並且讓iOS成為全球規模最龐大的AR平台。時至今日，App Store已有超過3000款AR App，為使用者打造更具吸引力的購物、學習及遊戲玩樂方式。

Apple於2018年6月在WWDC向開發人員推出ARKit的第三度更新，讓AR App可以納入多使用者的共享體驗，以便進行遊戲或專案協作；此外還有連貫式AR體驗，使用者可以在桌上開始拼圖，離開再回來後仍能繼續遊戲。