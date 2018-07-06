親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

撞死行人判無罪 「帝王條款」跟你想的不一樣

日本用絞刑、台灣開槍打 台日執行死刑比一比

蘋果App Store服務10週年 改變市場規模、手機使用生態

2018-07-06 10:36楊又肇

蘋果稍早宣布App Store服務正式屆滿10週年，同時也闡述此項服務平台成功推動不少手機互動模式，內容體驗方式，並且帶來許多市場發展機會。

分享

蘋果的App Store服務，實際上是在2008年7月11日推出iPhone 3G時才正式推出，當時上架的App數量僅有500款，同年12月初便累積收錄超過1萬款App，此後便幾乎以翻倍速度成長，截至今年WWDC 2018所公布數據，顯示平均每週約有超過5億人造訪App Store服務，並且在過去10年發展形成龐大經濟規模，而蘋果更已經向全球開發者提撥高達1000億美元的分潤金額，透過全球開發人員之手打造豐富、多元的App使用體驗。

相比過往PC平台上的套裝軟體銷售模式，平均售價甚少超過10美元的App顯然更容易吸引用戶購買使用，同時也因為與iPhone、iPhone touch，乃至於後續推出的iPad等產品結合，藉由App發揮更多意想不到的應用模式，例如透過iPad畫圖創作，或是以iPhone隨手記錄生活，甚至可以透過相機體驗擴增實境內容，讓硬體設備可以不僅侷限在原本使用功能。因此，App Store的推出，不僅大幅改變iPhone等產品使用體驗，同時也進一步改變人機互動方式，並且推動許多廠商競相模仿App Store營運模式，進而產生全新App市場經濟。

左：2008年上線運作的App Store；右：目前App Store呈現使用介...
左：2008年上線運作的App Store；右：目前App Store呈現使用介面
分享

而因為蘋果在硬體規格有相當統一規格，同時在軟體方面也有高度升級使用率，對於開發者而言能以相對單純的環境開發App內容，無需額外擔心硬體或作業系統版本相容問題，甚至可以僅以單次開發流程，即可套用在不同硬體設備。

除了改變手機等裝置使用模式，並且推動行動優先的市場趨勢，App Store的成長甚至進一步改變遊戲市場生態，讓更多遊戲開發者從過往PC、家用主機平台移轉到行動裝置平台，同時透過行動裝置使用方式改變遊戲體驗方式，其中in-App付款方式也進一步改變內容使用模式，而訂閱機制更進一步推動串流影音、數位書報內容發展市場，目前已有超過28000款App如Netflix、愛奇藝等服務藉由訂閱機制吸引超過數百萬人使用，並且藉此獲得不少營收獲利。

因為行動裝置結合App應用的趨勢成長，使得透過手機、平板等行動裝置工作、創作、學習的情況來也越來越成為主流，例如使用者目前幾乎可以在iPad上完成所有工作事項，或是透過iPad進行內容創作、學習各類新知，同時也能用於生活輔助，甚至產生全新發展機會。

由於App Store服務成長帶動更大App經濟規模，目前也有越來越多開發者加入App內容設計，並且期望藉由App Store所帶動機會創造更大市場，例如去年開始成為市場聚焦項目的擴增實境應用，未來或許將會持續推動更多元的應用成長機會。

分享

至於因應目前在App Store上架的App數量增加速度越來越快，蘋果在去年開始推行全新App Store使用介面，透過「Today」分頁每天帶領使用者認識不同App背後創作故事、設計理念，以及帶來影響，同時也額外將遊戲內容拉出成為獨立分頁，意味目前遊戲內容在蘋果App Store已經成為重要發展項目。

在今年WWDC 2018期間，蘋果更進一步希望讓iOS平台的App Store，能更無縫銜接Mac平台上的App Store，除了讓兩個平台上的App Store使用體驗差異縮減，更讓開發者能大幅減少App跨平台設計門檻，藉此讓更多iOS平台App能移轉到Mac平台上使用，意味未來不僅iOS裝置與Mac系列機種連動使用體驗將更近之餘，更能在內容服務更容易互通，除了讓使用者有更多內容選擇，開發者也能有更多發展機會。

蘋果APPWWDC

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

App Store十週年回顧 看看它如何改變世界

2018-07-06 10:43

影／《與神同行》漫畫作家來台　最喜歡李安、周杰倫　

2018-07-04 20:16

LINE漫畫平台4週年 邀「與神同行」原著作家來台

2018-07-04 17:46

知名開發者爆料！新一代iPad再升等將有Face ID功能

2018-07-04 11:16

把沒用的購物收據變現金 日17歲天才少年開發APP

2018-07-03 15:51

快備份！宏碁個人自建雲程式 9月底終止服務

2018-07-02 20:15

打破系統藩籬！Google合作KaiOS 讓更多手機體驗Google Assistant

2018-07-02 11:48

試用iOS 12出現高低眉 果粉「強迫症發作」

2018-07-01 21:29

非法挖礦猖狂 智慧電視、冰箱淪陷

2018-06-30 13:44

瘋世足追16強 任天堂Switch送給你

2018-06-29 15:00

亞馬遜更新iOS版Alexa App 終於加入聲控操作功能

2018-06-29 11:16

助教師在課堂發威！繼平價教育版iPad蘋果再推免費「課業」App

2018-06-29 09:57

LINE AI語音助理變聰明 攜手豐田冬天上路

2018-06-28 23:04

消基會調查LINE未符合規範 LINE：5月已更新

2018-06-28 20:42

LINE購物強化搜尋 看照片秒找商品

2018-06-28 18:06

LINE音樂服務將可看MV 日本秋季先推出

2018-06-28 15:00

通訊軟體條款違規 LINE、WeChat...上榜

2018-06-28 14:09

貼圖不見、不退費 消基會調查6即時通訊軟體不合格

2018-06-28 12:02

消基會調查即時通訊軟體服務條款 6業者都有違規處

2018-06-28 11:45

APP資安漏洞多 輸入「明碼」最危險

2018-06-27 09:15

動手玩／黑暗版macOS Mojave 簡化複雜操作、視覺更舒適

2018-06-27 09:01

暗黑模式登場！macOS Mojave公開預覽版釋出

2018-06-27 07:55

用台灣新創App Eatgether 柯文哲與年輕市民吃飯交朋友

2018-06-26 20:34

影／LINE Points兌換使用懶人教學 LINE Pay、代幣一起搞懂

2018-06-26 16:03

15款熱門App資安漏洞 網銀、人壽、電信在內

2018-06-26 14:12

iOS 12公測版上線 安裝方法看這

2018-06-26 12:21

PS修圖神人有敵手了 Adobe開發AI辨別修圖照片

2018-06-26 11:59

iOS有漏洞可暴力破解iPhone防護？ 蘋果否認市場卻這麼看

2018-06-26 10:51

消保處抽測APP基本資安 初測15件全部未通過

2018-06-26 10:50

蘋果釋出首波iOS 12、tvOS 12公開預覽版本 macOS Mojave隨後將至

2018-06-26 10:48

Google讓大家都能「量測」了 開放支援ARCore的手機化身空間量尺

2018-06-23 19:06

Google Assistant開始支援更精準的接續對話 無需一再喚醒啟用

2018-06-23 19:03

Adobe打造全新一站式影音剪輯軟體 對應跨平台、跨裝置使用

2018-06-22 10:07

車資太高不想搭？Uber開測新功能 可看「等多久」降車價

2018-06-22 10:04

微軟更新新聞App 透過800名編輯人力、人工智慧挑選最佳內容

2018-06-22 10:02

Office 365攜手迪士尼 信義區體驗文書處理超能力

2018-06-21 15:47

蘋果App Store遭指控涉及壟斷 若敗訴恐面臨運作模式改變

2018-06-21 11:47

秒變機場免稅店達人！靠Apple Maps室內也不怕迷路

2018-06-19 19:22

Sony Mobile透露著手打造全新手機操作介面 可能將在今年秋季釋出

2018-06-19 13:17
看更多

熱門文章

開店修手機4年買了兩套房 他最喜歡修iPhone

2018-07-05 19:56

「講鬼故事給我聽」 Siri九字回應令人不寒而慄

2018-07-05 12:50

神準分析師郭明錤預測 新iPhone將有7種顏色

2018-07-05 22:44

怕手機摔壞？這款「安全氣囊」裝置讓你省下維修費

2018-07-05 15:49

蘋果和英特爾漸行漸遠？ 傳iPhone不使用英特爾晶片

2018-07-06 07:16

陸客赴日漫遊看不到臉書 人在外手機還得要翻牆

2018-07-05 16:53

iPhone新款出貨看9千萬支 傳6.1吋款占比上看55％

2018-07-05 16:54

限量頂配的XZ2 P創史上最貴 Sony：鎖定金字塔尖客層

2018-07-05 20:27

Xperia XZ2 P上市價28990元 中華電信推獨家合作方案

2018-07-05 16:17

可折疊手機掀外型革命 美中韓大廠較勁

2018-07-05 13:28

動手玩／Xperia XZ2 P的雙鏡頭如何動作？拍攝效果如何？

2018-07-06 07:52

HMD宣布在台推出 Nokia 3.1

2018-07-05 20:53

怪獸級攝影手機 Xperia XZ2 Premium在台上市

2018-07-05 16:30

世足賽強攻 MOD收視人次5000萬達陣

2018-07-05 20:03

蘋果深耕eSIM 傳規格標準應用有眉目

2018-07-05 13:24

曾被譽為有史以來最棒設計 蘋果將它列為「過時產品」

2018-07-06 10:54

LINE攜手BTS發貼圖 台灣藝人也有機會

2018-07-05 13:36

燦坤看好畢業求職商機 祭出Mac全系列現折8％

2018-07-05 18:47

台北多媒體展起跑 全國電邀Apple、ASUS、acer拚業績

2018-07-05 19:15

Netflix將增加全新「豪華」訂閱方案 現有方案服務稍微縮水…

2018-07-06 10:56

傳微軟將推親民款Surface 可能採用Pentium等級處理器

2018-07-06 10:52

潮世代瘋世足 MOD世足收視人次近1,500萬

2018-07-05 19:35

《莎木1 & 2》合輯同步推出繁中版 PS4版本8月22日上市

2018-07-06 10:16

蘋果App Store服務10週年 改變市場規模、手機使用生態

2018-07-06 10:36

App Store十週年回顧 看看它如何改變世界

2018-07-06 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top