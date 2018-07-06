蘋果App Store服務10週年 改變市場規模、手機使用生態

蘋果稍早宣布App Store服務正式屆滿10週年，同時也闡述此項服務平台成功推動不少手機互動模式，內容體驗方式，並且帶來許多市場發展機會。

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蘋果的App Store服務，實際上是在2008年7月11日推出iPhone 3G時才正式推出，當時上架的App數量僅有500款，同年12月初便累積收錄超過1萬款App，此後便幾乎以翻倍速度成長，截至今年WWDC 2018所公布數據，顯示平均每週約有超過5億人造訪App Store服務，並且在過去10年發展形成龐大經濟規模，而蘋果更已經向全球開發者提撥高達1000億美元的分潤金額，透過全球開發人員之手打造豐富、多元的App使用體驗。

相比過往PC平台上的套裝軟體銷售模式，平均售價甚少超過10美元的App顯然更容易吸引用戶購買使用，同時也因為與iPhone、iPhone touch，乃至於後續推出的iPad等產品結合，藉由App發揮更多意想不到的應用模式，例如透過iPad畫圖創作，或是以iPhone隨手記錄生活，甚至可以透過相機體驗擴增實境內容，讓硬體設備可以不僅侷限在原本使用功能。因此，App Store的推出，不僅大幅改變iPhone等產品使用體驗，同時也進一步改變人機互動方式，並且推動許多廠商競相模仿App Store營運模式，進而產生全新App市場經濟。

左：2008年上線運作的App Store；右：目前App Store呈現使用介面 分享 facebook

而因為蘋果在硬體規格有相當統一規格，同時在軟體方面也有高度升級使用率，對於開發者而言能以相對單純的環境開發App內容，無需額外擔心硬體或作業系統版本相容問題，甚至可以僅以單次開發流程，即可套用在不同硬體設備。

除了改變手機等裝置使用模式，並且推動行動優先的市場趨勢，App Store的成長甚至進一步改變遊戲市場生態，讓更多遊戲開發者從過往PC、家用主機平台移轉到行動裝置平台，同時透過行動裝置使用方式改變遊戲體驗方式，其中in-App付款方式也進一步改變內容使用模式，而訂閱機制更進一步推動串流影音、數位書報內容發展市場，目前已有超過28000款App如Netflix、愛奇藝等服務藉由訂閱機制吸引超過數百萬人使用，並且藉此獲得不少營收獲利。

因為行動裝置結合App應用的趨勢成長，使得透過手機、平板等行動裝置工作、創作、學習的情況來也越來越成為主流，例如使用者目前幾乎可以在iPad上完成所有工作事項，或是透過iPad進行內容創作、學習各類新知，同時也能用於生活輔助，甚至產生全新發展機會。

由於App Store服務成長帶動更大App經濟規模，目前也有越來越多開發者加入App內容設計，並且期望藉由App Store所帶動機會創造更大市場，例如去年開始成為市場聚焦項目的擴增實境應用，未來或許將會持續推動更多元的應用成長機會。

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至於因應目前在App Store上架的App數量增加速度越來越快，蘋果在去年開始推行全新App Store使用介面，透過「Today」分頁每天帶領使用者認識不同App背後創作故事、設計理念，以及帶來影響，同時也額外將遊戲內容拉出成為獨立分頁，意味目前遊戲內容在蘋果App Store已經成為重要發展項目。

在今年WWDC 2018期間，蘋果更進一步希望讓iOS平台的App Store，能更無縫銜接Mac平台上的App Store，除了讓兩個平台上的App Store使用體驗差異縮減，更讓開發者能大幅減少App跨平台設計門檻，藉此讓更多iOS平台App能移轉到Mac平台上使用，意味未來不僅iOS裝置與Mac系列機種連動使用體驗將更近之餘，更能在內容服務更容易互通，除了讓使用者有更多內容選擇，開發者也能有更多發展機會。