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暗黑模式登場！macOS Mojave公開預覽版釋出

2018-06-27 07:55聯合新聞網 楊又肇

向一般消費者釋出公開預覽版iOS 12與tvOS 12之後，蘋果稍早也釋出公開預覽版本的macOS Mojave，讓一般消費者也能藉由自己的Mac機種體驗全新macOS所帶來使用感受。

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macOS Mojave預計在今年秋季向所有Mac用戶提供免費升級，但僅限2012年中以後的MacBook Air、MacBook Pro，以及2015年初以後的MacBook升級，桌機部分則僅限2012年底之後的Mac mini、2012年底後的iMac、2017年推出的iMac Pro，而Mac Pro則僅有2013年底後推行版本，或是2010年與2012年中搭載支援Metal API顯示卡的機種可對應升級。

此次向一般消費者釋出的公開預覽版本，一樣可以透過Apple Beta版軟體計畫頁面指示操作，進而取得macOS Mojave公開預覽版更新內容。在實際安裝前，也記得先將個人存放資料予以備份，同時更要了解即便蘋果強調此次升級內容提昇不少穩定表現，但終究仍有可能存在無法預期的閃退、當機或相容問題，因此建議還是盡量避免安裝在個人常用Mac裝置體驗。

而macOS Mojave以「簡易，源自強大 (Simply powerful.)」點出其使用特性，最主要就是將過去的macOS再進一步做簡化，讓使用者能以更直覺方式使用，並且加入全新「黑暗模式 (Dark Mode)」顯示效果，讓使用者能以更舒適方式操作Mac系列裝置，此外更進一步銜接更多iOS使用體驗，同時也讓整體穩定表現提昇。

macOSMacBook
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