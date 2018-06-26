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用台灣新創App Eatgether 柯文哲與年輕市民吃飯交朋友

2018-06-26 20:34聯合新聞網 台北訊

Eatgether與柯文哲的聚餐剪影合照。
Eatgether與柯文哲的聚餐剪影合照。
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「哇！竟然是柯P耶！太扯了吧！」
能想像你透過一款聚餐交友App與新朋友相約下班後吃頓飯，來的網友竟然是台北市長柯文哲嗎？

市長體驗年輕人的下班時光，用吃飯結交新朋友

國內知名的新創聚餐交友服務《Eatgether》在6/25與柯文哲市長成功舉辦了首場與市民的神秘聚餐，越來越多的年輕人透過網路來認識新朋友，市長也親自透過Eatgether的服務與當天出席的年輕民眾交朋友，參加的人直到最後一刻，才知道現場來賓是大名人柯市長！現場有網路業、科技業、金融保險業，以及Youtuber...等各領域的青年參與！各行各業與市長在這場聚會激發出新的火花。

眾多知名Youtuber近距離與柯P互動

Eatgether當天也邀請了數位當紅的Youtuber參與聚餐，活動過程youtuber除了與一般市民互動外，也額外設計了與市長互動的橋段，舉凡變一段魔術、與柯p跳一段抖音錄影、或是暢聊有趣的話題。讓公務繁忙的市長，有不一樣的生活體驗，也透過這樣的聚餐，讓市長與可能一輩子不會認識的民眾，產生了一段新友誼，在餐桌上創造更多可能。

超高見面成功率讓妳想約誰想聊什麼都可以

在平台上，每週都有1000場以上的聚會發起，不論你是想要認識一起玩桌遊的朋友，或是想找一起探索新餐廳的吃貨，都能夠在Eatgether上實現，根據團隊研究，比起一般的網路聊天交友，直接相約在餐廳，與新朋友成功見面的機率高達62%以上，表示你約兩個人，就有機會與其中一位陌生人成為朋友！

Eatgether團隊成功打造國內第一個聚餐活動平台

從2016年九月上線以來至今已經發起了超過四萬多次的社交聚會。在Eatgehter上，不但有機會參與各式各樣主題的聚會，更有桌遊、品酒會、經驗分享甚至是廚藝教學...等豐富的社交活動，更有可能隨意參加一場聚會，就認識到向市長一樣的名人。Eatgether讓陌生人能夠透過吃飯建立起更深刻的交流，透過一頓飯，創造一段新關係。

更多Eatgether：https://lihi.cc/qoMbQ

Eatgether成員與youtuber合影。
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Eatgether與柯文哲的聚餐剪影。
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市長與民眾暢聊。
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市長與民眾暢聊。
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柯文哲
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