PS修圖神人有敵手了 Adobe開發AI辨別修圖照片

2018-06-26 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



奧多比（Adobe）表示，他們開發了人工智慧（AI）工具可偵測照片是否曾被修改。奧多比提供 分享 facebook

製作修圖軟體Photoshop的公司奧多比（Adobe）表示，他們開發了人工智慧（AI）工具可偵測照片是否曾被修改。AI將能辨識圖片真偽，告知有沒有曾被增加、移除元件，或是曾被移動、裁切。

英國廣播公司（BBC）報導，奧多比研發人員莫拉里姆（Vlad Morarium）開發AI掃描程式，能辨識出人類肉眼無法發覺的修圖痕跡。但奧多比公司警告，目前未有任何科技方法能提供萬無一失的驗證系統。

問世28年的Photoshop是奧多比旗下修圖軟體，因為其強大的修改圖片能力，已經變成「修圖」的代名詞。

現有辨識工具會根據檔案敘述、照片光線連續判斷真假，例如是照片拍攝的時間地點，檔案是否有折損等等。但這些辨識方法很輕易能被破解。

莫拉里姆花費14年研究如何辨識修圖影像，並教導AI辨別數萬張圖片的色彩、噪點連續性，找出不尋常的地方。

初步研究包括下列三種常見修圖技巧：一是「拼接圖片」，即合併兩張或多張影像；二是「複製移動」，即複製照片部分元素加以移動；三是「移除圖片」，即刪除圖片中某些內容，並填補其他元素。

莫拉里姆說：「每次使用過這些技巧，都會留下特定人工痕跡，像是對比強烈的邊緣、刻意平滑的區域，或是噪點分布出現斷裂。」

這項研發是和美國政府機構「國防先進研究計畫署」（Darpa）共同合作，莫拉里姆表示，這款AI程式未來還能辨別照片光線，還有不正常的檔案壓縮。

莫拉里姆並表示，奧多比這個將修圖技術帶給大眾的公司，對於開發能夠辨別真偽照片的工作具有「獨特地位」。

在法庭上，圖片有時會被當成司法鑑定證據，這時候，辨別照片是否經過修圖的工具就格外重要。不過，目前還不清楚，當圖片品質低落時AI辨識假照片的功力是否會大幅降低。

然而，新罕布夏州達特茅斯學院（Dartmouth College）計算機學教授法里德（Hany Farid）警告，沒有任何AI工具絕對可靠，「這些以機器操作為基礎的科技，可以很輕易地推翻它自己，並且輕易地靠修改造假內容，逃過法院審查。」