親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

大陸鎮江老兵維權抗爭 傳解放軍鎮壓

美航空業拒「中國台灣」改名要求 恐衝擊開放天空協議

PS修圖神人有敵手了 Adobe開發AI辨別修圖照片

2018-06-26 11:59聯合報 記者許祖菱╱即時報導

奧多比（Adobe）表示，他們開發了人工智慧（AI）工具可偵測照片是否曾被修改。...
奧多比（Adobe）表示，他們開發了人工智慧（AI）工具可偵測照片是否曾被修改。奧多比提供
分享

製作修圖軟體Photoshop的公司奧多比（Adobe）表示，他們開發了人工智慧（AI）工具可偵測照片是否曾被修改。AI將能辨識圖片真偽，告知有沒有曾被增加、移除元件，或是曾被移動、裁切。

英國廣播公司（BBC）報導，奧多比研發人員莫拉里姆（Vlad Morarium）開發AI掃描程式，能辨識出人類肉眼無法發覺的修圖痕跡。但奧多比公司警告，目前未有任何科技方法能提供萬無一失的驗證系統。

問世28年的Photoshop是奧多比旗下修圖軟體，因為其強大的修改圖片能力，已經變成「修圖」的代名詞。

現有辨識工具會根據檔案敘述、照片光線連續判斷真假，例如是照片拍攝的時間地點，檔案是否有折損等等。但這些辨識方法很輕易能被破解。

莫拉里姆花費14年研究如何辨識修圖影像，並教導AI辨別數萬張圖片的色彩、噪點連續性，找出不尋常的地方。

初步研究包括下列三種常見修圖技巧：一是「拼接圖片」，即合併兩張或多張影像；二是「複製移動」，即複製照片部分元素加以移動；三是「移除圖片」，即刪除圖片中某些內容，並填補其他元素。

莫拉里姆說：「每次使用過這些技巧，都會留下特定人工痕跡，像是對比強烈的邊緣、刻意平滑的區域，或是噪點分布出現斷裂。」

這項研發是和美國政府機構「國防先進研究計畫署」（Darpa）共同合作，莫拉里姆表示，這款AI程式未來還能辨別照片光線，還有不正常的檔案壓縮。

莫拉里姆並表示，奧多比這個將修圖技術帶給大眾的公司，對於開發能夠辨別真偽照片的工作具有「獨特地位」。

在法庭上，圖片有時會被當成司法鑑定證據，這時候，辨別照片是否經過修圖的工具就格外重要。不過，目前還不清楚，當圖片品質低落時AI辨識假照片的功力是否會大幅降低。

然而，新罕布夏州達特茅斯學院（Dartmouth College）計算機學教授法里德（Hany Farid）警告，沒有任何AI工具絕對可靠，「這些以機器操作為基礎的科技，可以很輕易地推翻它自己，並且輕易地靠修改造假內容，逃過法院審查。」

Adobe
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

iOS有漏洞可暴力破解iPhone防護？ 蘋果否認市場卻這麼看

2018-06-26 10:51

iOS 12公測版上線 安裝方法看這

2018-06-26 12:21

蘋果釋出首波iOS 12、tvOS 12公開預覽版本 macOS Mojave隨後將至

2018-06-26 10:48

消保處抽測APP基本資安 初測15件全部未通過

2018-06-26 10:50

Google讓大家都能「量測」了 開放支援ARCore的手機化身空間量尺

2018-06-23 19:06

Google Assistant開始支援更精準的接續對話 無需一再喚醒啟用

2018-06-23 19:03

Adobe打造全新一站式影音剪輯軟體 對應跨平台、跨裝置使用

2018-06-22 10:07

車資太高不想搭？Uber開測新功能 可看「等多久」降車價

2018-06-22 10:04

微軟更新新聞App 透過800名編輯人力、人工智慧挑選最佳內容

2018-06-22 10:02

Office 365攜手迪士尼 信義區體驗文書處理超能力

2018-06-21 15:47

蘋果App Store遭指控涉及壟斷 若敗訴恐面臨運作模式改變

2018-06-21 11:47

秒變機場免稅店達人！靠Apple Maps室內也不怕迷路

2018-06-19 19:22

Sony Mobile透露著手打造全新手機操作介面 可能將在今年秋季釋出

2018-06-19 13:17

測試手機的虛擬實境顯示表現 UL針對Android平台釋出新版VRMark

2018-06-19 13:12

蘋果App Store遭控壟斷 最高法院同意考慮是否成案

2018-06-19 11:43

微軟AI好聰明 加速Win10更新2.5億台裝置

2018-06-18 12:54

爆料公社APP上線！上架不到一天登雙平台下載冠軍

2018-06-17 21:58

IG發文如何換行？複製貼上「改行くん」自動轉格式

2018-06-17 21:37

微信註冊更嚴苛 要求讀取用戶手機數據

2018-06-15 16:11

iOS 11.4傳災情 iPhone電力瞬間耗盡

2018-06-14 21:49

大學生研發「私密通訊」App 語音訊息藏照片

2018-06-14 11:46

微軟釋Office 2019 for Windows/Mac預覽內容 預計年底前正式推出

2018-06-14 10:01

iPhone封殺挖礦功能

2018-06-13 00:14

蘋果禁止加密貨幣挖礦app 避免電池消耗及過熱

2018-06-12 07:56

就是不想看低品質文章網站 檢查器可封鎖內容農場

2018-06-10 20:49

Android P第二波beta更新 加入157種表情符號、支援螢幕下指紋辨識

2018-06-08 15:05

吸引更多人使用 Google Lens服務以獨立App形式提供下載

2018-06-08 15:01

微軟官方PowerPoint、Word、Excel模板素材免費下載

2018-06-07 16:37

新惡意程式「少爺」竊手機個資 台灣近百手機受害

2018-06-07 10:48

搭計程車驚見「天價車費」 十五分鐘39429元

2018-06-06 16:07

LINE藍牙新玩法 要找北捷拼圖達人

2018-06-04 21:09

讓手機相機更聰明 Google Lens開始陸續釋出更新

2018-06-04 07:17

付費PowerPoint簡報設計團隊 開放免費範本下載

2018-06-03 16:00

加密通訊軟體Telegram 蘋果批准更新

2018-06-02 18:53

Telegram指控蘋果阻撓 不讓用戶更新程式

2018-06-01 13:18

買錯App怎麼辦？ 教你如何申請App Store退費

2018-05-31 18:09

教育部版「色情守門員」 手機也可下載

2018-05-31 14:34

iOS 11.4更新 iCloud雲端訊息同步、HomePod立體聲配對

2018-05-30 14:05

ARCore於小米應用商店上架 Google藉小米管道推廣擴增實境應用

2018-05-30 13:43
看更多

熱門文章

分享好友可獲LINE免費臭跩貓貼圖？ 恐遭詐騙集團盜個資

2018-06-25 14:07

蘋果史上最大電池容量手機 新iPhone將突破3000mAh

2018-06-25 19:27

PTT之父杜奕瑾談AI：台灣處在非常好的位置

2018-06-25 16:20

LINE詐騙帳號送貼圖 官方4招教你辨真假

2018-06-25 22:51

蘋果傳要公布新一代防水AirPods 但…

2018-06-25 23:20

比米粒還小！密西根大學打造世界最小電腦將可植入體內監測腫瘤

2018-06-26 09:44

小米8系列 18天賣百萬支

2018-06-26 01:13

訪談／用戶隱私權政策更新 LINE台灣：絕對不會任意竊取

2018-06-25 17:31

Garmin fēnix 5 Plus登山錶登台 攜手華裔設計師展現「斜槓」精神

2018-06-25 19:47

新Yahoo奇摩信箱行動網頁版 改App滑動手勢操作

2018-06-25 22:43

iOS有漏洞可暴力破解iPhone防護？ 蘋果否認市場卻這麼看

2018-06-26 10:51

PS修圖神人有敵手了 Adobe開發AI辨別修圖照片

2018-06-26 11:59

影／進入AIOT時代 PTT之父：需提供人才交流平台

2018-06-25 19:06

蘋果釋出首波iOS 12、tvOS 12公開預覽版本 macOS Mojave隨後將至

2018-06-26 10:48

三星開拓消費品 記憶卡及固態硬碟在台上市

2018-06-25 19:05

消保處抽測APP基本資安 初測15件全部未通過

2018-06-26 10:50

iOS 12公測版上線 安裝方法看這

2018-06-26 12:21

Razer可能與微軟攜手打造全新Xbox One對應滑鼠、鍵盤配件

2018-06-26 12:14

LINE隱私權政策將更新 若需用戶資訊會先徵求同意

2018-06-25 22:31

圖靈生日快樂！NVIDIA官方Twitter暗示新顯示卡將至？

2018-06-26 12:25

三星終於將旗下四防記憶卡、高效能SSD系列產品引進台灣市場

2018-06-26 12:26

呼應電競風格 華碩新款外接硬碟也加入Aura Sync同步燈效

2018-06-26 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top