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蘋果App Store遭指控涉及壟斷 若敗訴恐面臨運作模式改變

2018-06-21 11:47楊又肇

針對日前美國議員質疑蘋果軟體市集服務App Store涉及壟斷，迫使消費者僅能以高額費用使用服務的行為違反美國聯邦反壟斷法。

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此項針對蘋果提出訴訟源自2011年由加州境內包含Robert Pepper在內持有iPhone使用者提出訴訟，認為蘋果完全控制App Store服務所提供內容，包含遊戲、工具類內容都必須遵循蘋果規範才能上架，造成消費者權益相對受損，同時也僅能藉由高額價格才能使用特定服務。

原告委任律師，同時也是Wolf Haldenstein律師事務所資深合夥人Mark Rifkin表示，消費者並不喜歡僅能在App Store購買、下載App的限制，甚至在App購買費用中更必須提撥30%不等比例分潤讓蘋果抽成。

不過，蘋果對此強調並握構成市場壟斷，而法院看法則是對此有不同見解，因此日前判決蘋果敗訴，並且由蘋果向最高法院提出上訴。

而若蘋果在此訴訟最終以敗訴收尾，意味蘋果可能面臨必須改變現有App Store運作模式，此外也可能間接影響Google Play Store，或是微軟旗下Microsoft Store服務運作模式。

但從目前使用者並非僅能從Google Play下載使用Android平台ASpp，同時Windows 10也能從其他管道安裝第三方應用程式，而非僅局限於Microsoft Store，因此整體看起來可能面臨較大麻煩的恐怕還是蘋果App Store運作模式可能面臨改變。

就蘋果先前解釋，App Store服務主要是提供開發者、內容業者或廠商提供旗下應用程式的平台，因此消費者並非直接與蘋果進行交易，而是透過蘋果服務向開發者購買所需應用程式內容，蘋果僅在交易過程提供平台運作服務，並且在交易完成後向開發者收取部分分潤。而法院原本裁決結果認為，消費者所支付高額費用事實上是由開發者成本轉嫁，因此蘋果並不需要為此負責，但在後續裁決則認定應用程式服務仍可視為由蘋果托管，並且直接向消費者銷售，因此認為蘋果有涉及壟斷行為。

蘋果APP

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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