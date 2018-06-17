爆料公社APP上線！上架不到一天登雙平台下載冠軍

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下載量大爆炸，據說iOS系統已經無法負荷啦!!!

在臉書上相當活躍的爆料社團「爆料公社」在6/15正式於兩大平台推出App啦！據說才剛上架就已經榮登雙平台的社交類冠軍，真的超厲害只不過目前在iOS上由於用戶太過活躍、流量暴增，導致iOS系統有點負荷不了，工程師正在搶救當中，使用iPhone的獺友們可能要再稍等一下了！

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至於Android手機的話是可以正常運作的～只要註冊（可直接連接臉書或Google）並輸入基本資料即可開始使用

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▼不過目前在首頁往下滑的話會發現，幾乎都是用戶們發文表示「終於可以使用」的喜悅😂

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▼下方也有顯示各種功能列，例如在「好友地圖」的地方可以透過開啟定位去搜尋附近有哪些"廢友" XDD

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▼而這次爆料公社App也是一個小型的社交圈，可以建立自己的首頁平台，透過發文、互動等來累積金幣和粉絲

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宇恩快速摸索一下覺得還滿有趣的，跟臉書社團上的模式還是有一點點點點不一樣！雖然初期的人潮可能會大爆棚，一些問題可能也得待日後慢慢修復，但有興趣的獺友還是可以趕緊去下載來玩玩看啦～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》