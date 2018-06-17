IG發文如何換行？複製貼上「改行くん」自動轉格式

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自從 Instagram 被 Facebook 收購後，已經逐漸被改造的更像臉書，曾經很多人覺得世外桃源好像也不復存在，現在 Instagram 除了以演算法排序照片，還加入 Direct 訊息功能，而且會顯示活動狀態（最後上線時間），似乎更不適合平常喜歡「潛水」的人。但不得不說擁有龐大資源的 Instagram 反而增加更多使用者，或許也跟帳戶會和 Facebook 互相連結有關。

大家都知道 Instagram 就是個相片社群，可能不適合長篇大論，但有時不免俗會想寫點文字較多的生活雜感或心情抒發記事，這時就會碰到「Instagram 換行」問題，無論怎麼換行、跳行、插入空白空格或標點符號，這些文字就是不聽話會全部縮在一起，變成亂七八糟的情形。

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最近朋友推薦我一個免費的 iOS App「改行くん」可解決 IG 換行問題，簡直就跟遇到救星沒兩樣！「改行くん」是由日本人開發的應用程式，主要解決在 IG 無法正常換行問題（如果設計成網頁工具或許更好），使用方法很簡單，只要把狀態先打好貼到應用程式中（或者直接在裡頭輸入），按下一個鈕轉換後貼回 Instagram 就不會有無法換行、文字擠在一起的問題。

應用程式資訊

使用教學

STEP 1

在把 Instagram 相片說明輸入完後，全選、複製然後貼到「改行くん」應用程式，點擊下方藍色按鈕就能轉換，如果你要直接在「改行くん」裡寫動態也沒問題！不過在 IG 寫的好處是如果你有下 #hashtag 的話會出現有多少人用某個標籤。

STEP 2

點選下方轉換按鈕後，轉換後（可正常換行）的內容已經自動複製，回到 Instagram 相片描述部分貼上即可看到成果，非常簡單。

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《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》