就是不想看低品質文章網站 檢查器可封鎖內容農場

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相信大家對內容農場一詞應該不陌生，這些農場網站「製造」許多標題聳動、內文正確性有待商榷的文章，透過社群或即時通訊軟體大量散播，甚至在搜尋時也很容易被找到，當然這些似是而非的文章並不能讓你獲得什麼，不閱讀、不轉貼分享是第一要務，如果你無法自行判斷鏈結是不是來自內容農場，可以借助一些免費工具幫忙，例如：封鎖內容農場、終結內容農場等 Google Chrome 瀏覽器外掛。

本文要介紹的「內容農場檢查器」比較不同，這是一款免費的 Android 應用程式，下載後就能在 Android 手機裡達成「封鎖內容農場」的效果。其實和前面提到的 Chrome 瀏覽器外掛差不多，當你點擊進入被應用程式列入的內容農場網站清單，會先跳出一個警告畫面，詢問是否要進入或離開目標網站。

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而這款「內容農場檢查器」來自「Collaction 小隊」，是一個來自香港、推動群眾外包，以開發程式改善社會的社群，雖然如此但大部分的黑名單依舊通用，因此台灣使用者一樣可以使用，協助你在手機上不會開啟內容農場。

內容農場檢查器允許使用者編輯黑名單、白名單或短網址檢查，但受限於行動裝置的系統權限無法在內置瀏覽器（例如 Facebook、Messenger）、無痕模式或手動開啟新分頁時偵測，不過依然還是很值得一試的，Android 使用者可以下載使用看看。

應用程式資訊

程式名稱：內容農場檢查器

程式語系：中文

作業系統：Android

官方網站：https://github.com/collaction/content-farm-blocker-android

免費下載：從 Google Play 應用程式商店下載

使用教學

STEP 1

開啟 Google Play 應用程式商店下載「內容農場檢查器」，下載後開啟會看到如下畫面，目前程式還在「預覽版」階段，可能會存在一些未經發現的錯誤，如果遇到錯誤可以透過應用程式頁面的回報功能，提供更多的資訊以便開發團隊修復。

開啟後首先勾選「啟用檢查器」，然後將預設瀏覽器設定為「內容農場檢查器」即可。

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STEP 2

當你在瀏覽網頁時，如果點擊到內容農場網站，檢查器會跳出如下方右圖的警告畫面，看起來非常和平，在警告畫面可以選擇「離開」或「繼續前往」，當然也可能因為一些因素而必須將網站加入白名單。整體來說這個應用程式並不複雜，設定選項很簡單，但可達到阻擋或避免誤入內容農場網站的需求。

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值得一試的三個理由： 1.免費 Android 應用程式，開放原始碼 2.在手機點擊內容農場鏈結時跳出警告畫面 3.支援短網址轉向檢查，可自訂黑名單和白名單

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫，聯合新聞網獲授權轉載。》