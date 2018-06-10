親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
蘋果WWDC大會
通訊世界
Computex 2018
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

北韓花招百出 金正恩瞞天過海飛抵新加坡

禁用吸管該怎麼喝珍奶？ 環保署官員：用湯匙啊

就是不想看低品質文章網站 檢查器可封鎖內容農場

2018-06-10 20:49免費資源網路社群

分享

相信大家對內容農場一詞應該不陌生，這些農場網站「製造」許多標題聳動、內文正確性有待商榷的文章，透過社群或即時通訊軟體大量散播，甚至在搜尋時也很容易被找到，當然這些似是而非的文章並不能讓你獲得什麼，不閱讀、不轉貼分享是第一要務，如果你無法自行判斷鏈結是不是來自內容農場，可以借助一些免費工具幫忙，例如：封鎖內容農場、終結內容農場等 Google Chrome 瀏覽器外掛。

本文要介紹的「內容農場檢查器」比較不同，這是一款免費的 Android 應用程式，下載後就能在 Android 手機裡達成「封鎖內容農場」的效果。其實和前面提到的 Chrome 瀏覽器外掛差不多，當你點擊進入被應用程式列入的內容農場網站清單，會先跳出一個警告畫面，詢問是否要進入或離開目標網站。

分享

而這款「內容農場檢查器」來自「Collaction 小隊」，是一個來自香港、推動群眾外包，以開發程式改善社會的社群，雖然如此但大部分的黑名單依舊通用，因此台灣使用者一樣可以使用，協助你在手機上不會開啟內容農場。

內容農場檢查器允許使用者編輯黑名單、白名單或短網址檢查，但受限於行動裝置的系統權限無法在內置瀏覽器（例如 Facebook、Messenger）、無痕模式或手動開啟新分頁時偵測，不過依然還是很值得一試的，Android 使用者可以下載使用看看。

應用程式資訊

程式名稱：內容農場檢查器

程式語系：中文

作業系統：Android

官方網站：https://github.com/collaction/content-farm-blocker-android

免費下載：從 Google Play 應用程式商店下載

使用教學

STEP 1

開啟 Google Play 應用程式商店下載「內容農場檢查器」，下載後開啟會看到如下畫面，目前程式還在「預覽版」階段，可能會存在一些未經發現的錯誤，如果遇到錯誤可以透過應用程式頁面的回報功能，提供更多的資訊以便開發團隊修復。

開啟後首先勾選「啟用檢查器」，然後將預設瀏覽器設定為「內容農場檢查器」即可。

分享

STEP 2

當你在瀏覽網頁時，如果點擊到內容農場網站，檢查器會跳出如下方右圖的警告畫面，看起來非常和平，在警告畫面可以選擇「離開」或「繼續前往」，當然也可能因為一些因素而必須將網站加入白名單。整體來說這個應用程式並不複雜，設定選項很簡單，但可達到阻擋或避免誤入內容農場網站的需求。

分享

值得一試的三個理由：

1.免費 Android 應用程式，開放原始碼

2.在手機點擊內容農場鏈結時跳出警告畫面

3.支援短網址轉向檢查，可自訂黑名單和白名單

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫，聯合新聞網獲授權轉載。》

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/

相關新聞

Android P第二波beta更新 加入157種表情符號、支援螢幕下指紋辨識

2018-06-08 15:05

吸引更多人使用 Google Lens服務以獨立App形式提供下載

2018-06-08 15:01

微軟官方PowerPoint、Word、Excel模板素材免費下載

2018-06-07 16:37

新惡意程式「少爺」竊手機個資 台灣近百手機受害

2018-06-07 10:48

搭計程車驚見「天價車費」 十五分鐘39429元

2018-06-06 16:07

LINE藍牙新玩法 要找北捷拼圖達人

2018-06-04 21:09

讓手機相機更聰明 Google Lens開始陸續釋出更新

2018-06-04 07:17

付費PowerPoint簡報設計團隊 開放免費範本下載

2018-06-03 16:00

加密通訊軟體Telegram 蘋果批准更新

2018-06-02 18:53

Telegram指控蘋果阻撓 不讓用戶更新程式

2018-06-01 13:18

買錯App怎麼辦？ 教你如何申請App Store退費

2018-05-31 18:09

教育部版「色情守門員」 手機也可下載

2018-05-31 14:34

iOS 11.4更新 iCloud雲端訊息同步、HomePod立體聲配對

2018-05-30 14:05

ARCore於小米應用商店上架 Google藉小米管道推廣擴增實境應用

2018-05-30 13:43

LINE Labs上線！iOS搶先試用新功能：聊天畫面匿名截圖

2018-05-29 19:03

工程師加班是常態？ 他親身實證朝九晚五準時下班

2018-05-29 14:11

俄要求蘋果 協助封鎖Telegram應用程式

2018-05-29 11:38

iOS 12傳開放NFC iPhone將可搭車、當房卡

2018-05-28 20:43

微軟傳正打造能辨識偏見的工具

2018-05-27 22:22

蘋果裝置玩家沒得玩 Steam Link上架遭拒

2018-05-25 13:45

超猛！台灣小五學生自製小遊戲 紅到連美國MIT官網都轉載3次

2018-05-22 13:58

蘋果應中國政府要求 撤下中國地區所有採CallKit設計App

2018-05-22 09:56

跨界經營成風潮 淘寶將推短影音App

2018-05-18 21:14

重灌Mac必備！製作macOS可開機USB系統隨身碟教學

2018-05-17 17:03

Windows安全漏洞遭攻擊 微軟發布修補程式

2018-05-09 23:47

巴黎發明展 圖像溝通App奪金又摘特別獎

2018-05-08 09:42

擴展更大物聯網市場規模 Android Things平台全面開放設計使用

2018-05-08 07:50

Google全自動自架VPN安裝工具 突破大陸網路封鎖限制

2018-05-07 19:36

微軟釋出全新Your Phone App 桌機、手機無縫接軌

2018-05-07 08:04

快更新！舊版7-Zip發現嚴重漏洞 他人可完全接管整台電腦

2018-05-07 08:01

iPhone輸錯密碼遭停用 4步驟救回來

2018-05-04 18:11

白天手機瀏覽、深夜電腦下單 你也是這類手滑一族嗎？

2018-05-04 15:51

蘋果助低視能者用筆電 Touch Bar可放大

2018-05-04 11:48

Google Pay終於可以透過網頁付款了！iOS、Windows也能用

2018-05-04 09:49

蘋果iOS、macOS平台內容互通設計 或許將延後至2019年推出

2018-05-04 09:48

更新洩隱私？LINE闢謠：不會外洩用戶隱私資料

2018-05-03 19:02

LINE：開放隱私 絕非讓程式隨便讀取資料

2018-05-02 18:16

LINE擅改隱私設定？ 網友騷動…LINE：釐清中

2018-05-02 14:15

LINE隱私又要重新設定？ LINE：釐清中

2018-05-02 10:36
看更多

熱門文章

小隋棠全裸獻第一次 驚收10萬鑽戒超狂！

2018-06-10 21:11

訪談／一起用編碼改變世界 台灣開發者們怎麼看WWDC 2018？

2018-06-10 18:35

三星再推新款中階機Galaxy A9 Star系列 搶攻中國市場

2018-06-10 08:09

BlackBerry KEY2揭曉 採實體按鍵設計、全球7月開放銷售

2018-06-10 08:09

曾與蘋果合作電源管理晶片 Dialog可能將被Synaptics收購

2018-06-10 16:43

就是不想看低品質文章網站 檢查器可封鎖內容農場

2018-06-10 20:49

E3／SEGA牽CA闖三國 《全軍破敵：三國》釋出實機遊玩片

2018-06-10 17:25

E3／7年不見！《生死格鬥6》首釋預告片 格鬥張力更真實

2018-06-10 17:25

Apple Music增加「即將推出」頁 讓粉絲緊追偶像新歌

2018-06-10 16:49

末日題材遊戲《Days Gone》 終於確定明年2/22上市

2018-06-10 08:09

E3／《王國之心3》延期確定！2019年1月底日本全球首發

2018-06-10 18:42

E3／讓玩家扮巨人蓋房子 PS VR遊戲新作《鬼魂巨人》

2018-06-10 17:25

E3／推出全新會員服務 EA展前揭多款遊戲新訊

2018-06-10 17:25

E3／故事開始就失憶 劇情冒險導向的《雙重鏡影》揭曉

2018-06-10 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top