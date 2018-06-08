Android P第二波beta更新 加入157種表情符號、支援螢幕下指紋辨識

Google稍早針對Pixel在內11款可安裝測試版Android P的手機釋出第二版beta更新內容，除了加入157種全新表情貼圖之外，更進一步讓裝置可藉由深度學習確認哪些App較常使用，而哪些App幾乎很少使用，藉此調整裝置電力使用效率，同時也針對目前較流行的全尺寸螢幕設計進行最佳化。

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相比先前在Google I/O 2018期間釋出的beta版測試內容，此次釋出的Android P第二版beta內容則是加入包含羊駝、龍蝦、奶油起司、月餅在內157種新表情符號，另外也針對裝置端的學習進一步作調整，透過與DeepMind團隊合作讓裝置可學習哪些App經常被使用，而哪些App幾乎處於未被使用情況，進而讓裝置電力損耗達最佳化平衡，另外也能藉由App Actions讓應用服務執行運作更流暢。

另外，針對此次Android P在設計中加入全尺寸螢幕顯示模式支援，在第二波beta版本內也針對此項設計作調整，讓應用服務開發者可針對App顯示需求充分使用全尺寸螢幕顯示範圍，另外則是針對下拉選單的對話式操作作調整，讓使用者可以更快回應簡單的訊息回覆，或是App單純操作選項，另外在用戶隱私保護部分也進一步作提昇，另外也加入螢幕下指紋辨識器資料取用API，藉此針對vivo X21、小米8探索版等採用螢幕下指紋辨識器設計的機種最佳化。

目前Android P第二波beta更新將針對已經安裝測試版內容的Pixel系列、Essential Phone、Nokia 7 plus、OPPO R15 Pro、Xperia XZ2、vivo X21UD 、vivo X21，以及小米MIX 2S提供OTA升級。