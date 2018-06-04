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讓手機相機更聰明 Google Lens開始陸續釋出更新

2018-06-04 07:17楊又肇

如先前消息透露，Google稍早確認將陸續向全球地區品牌手機釋出Google Lens服務功能更新，讓更多使用者可直接透過手機相機功能查找關連內容，或是透過相機拍攝且複製影像文字內容。

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根據Google說明，包含本身推行的Pixel系列機種，以及包含LG、Motorola、Sony Mobile、Nokia、小米、TCL、OnePlus、Transsion、BQ及華碩等品牌在內手機都能支援使用Google Lens服務，而Sony Mobile稍早前已經確認今年推出的Xperia XZ2，以及即將推出的Xperia XZ2 Premium都將支援整合Google Lens服務應用。

至於目前在旗下手機強調Bixby Vision應用的三星，其實在Galaxy S9系列機種，或是預期將在7月底推出的Galaxy Note 9也將支援Google Lens服務應用，只是礙於功能過於相近，因此Google方面並未刻意提及。

結合人工智慧技術應用，Google Lens可藉由GPS與VPS定位方式，讓使用者拿著手機拍攝前方影像時，將可透過Google Lens分析建築大樓名稱、餐廳介紹，或是識別狗的品種，甚至也能提供更精準的拍攝翻譯效果，另外也能協助使用者拍攝更好照片內容。

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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