加密通訊軟體Telegram 蘋果批准更新

2018-06-02 18:53 中央社 舊金山1日綜合外電報導



Telegram昨天指控蘋果（Apple）阻擋全球用戶更新程式，蘋果公司今天已經批准加密通訊軟體Telegram的更新版本上架。 路透 分享 facebook

蘋果公司（Apple）今天已經批准加密通訊軟體Telegram的更新版本上架。Telegram昨天才指控，蘋果阻擋全球用戶更新這款程式。

路透社報導，Telegram執行長度洛夫（PavelDurov）在推特（Twitter）宣布這項消息。儘管近來有些波折，度洛夫仍感謝蘋果執行長庫克（Tim Cook）允許Telegram最新版本開放給數以百萬計用戶。

度洛夫昨天表示，蘋果從4月起阻擋Telegram在AppStore的更新。俄國政府4月下令這款程式從App Store完全下架，儘管蘋果迄今拒絕聽從，但更新延遲引發各界擔心蘋果正轉向安撫俄國當局。

蘋果和Telegram都沒解釋先前不准許與後來批准的原因。蘋果今天沒有回應置評的要求。

法新社報導，在莫斯科當局加強監控網路活動之際，Telegram拒絕提供俄國政府讀取程式網絡通訊的方法。

「俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構」（Roskomnadzor）先前要求蘋果，讓這項應用程式在俄國無法下載。

Telegram可讓多達5000人的群組交換訊息、貼圖、照片和影片，自度洛夫和他哥哥尼柯萊（NikolaiDurov）於2013年推出後，已吸引逾2億用戶下載。