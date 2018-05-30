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ARCore於小米應用商店上架 Google藉小米管道推廣擴增實境應用

2018-05-30 13:43楊又肇

先前與Google有更深入合作之餘，小米更進一步獲得Google協助，將ARCore應用內容透過小米應用商店讓更多中國地區使用者下載安裝。

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由於中國地區並未開放Google Play服務上線運作，因此近期透過Google Play服務提供下載的ARCore自然就無法讓中國地區使用者下載使用。不過，在Google協助於小米應用商店提供ARCore服務內容之後，將使更多中國地區的小米MIX 2S使用者下載安裝。

此外，Google也預告未來將使更多中國地區合作夥伴產品能對應ARCore服務內容，預期包含OPPO、華為、One Plus，以及vivo等品牌機種，預期將透過中國市場擴大ARCore應用範疇。

相比蘋果所提供的ARKit應用，Google現階段也擴大推廣ARCore應用模式，並且強調藉由Android廣大市佔率推動擴增實境應用。不過，以目前Android作業系統在中國市場發展模式，多半還是仰賴第三方應用商店運作模式為重，同時無法使用Google Play服務的情況來看，Google目前在中國市場的發展顯然還是要與在地廠商、電信業者維持良好合作關係。

而在小米MIX 2S支援ARCore之餘，預期接下來即將揭曉的小米8也同樣將支援ARCore應用內容，藉此讓小米新機也能應用更多擴增實境內容服務。

小米擴增實境

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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