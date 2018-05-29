俄要求蘋果 協助封鎖Telegram應用程式

2018-05-29 11:38 中央社 莫斯科28日綜合外電報導



俄羅斯監管機構今天指出，已要求蘋果公司（Apple）協助封鎖受歡迎的Telegram即時通訊應用程式，由於這項應用程式不讓安全機構存取私人通訊，在俄國已遭禁止。

即時通訊軟體Telegram。 REUTERS 分享 facebook

法新社報導，「俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構」（Roskomnadzor）表示，已要求蘋果封鎖對俄國Telegram用戶的推播通知（pushnotifications），意味用戶將無法接收新訊息警示因而不太能用，並讓這項應用程式在俄國無法下載。

Roskomnadzor主管薩羅夫（Alexander Zharov）告訴國際傳真社（Interfax），蘋果有一個月時間回應，他拒絕預測若蘋果不遵從，可能對這家美國公司採取什麼手段。

俄國當局與Telegram經長期對抗後，莫斯科法院上個月禁止使用Telegram。莫斯科當局正對網際網路活動加強監視，這項應用程式因安全加密通訊廣受歡迎。

Telegram由俄國特立獨行的程式設計師度洛夫（Pavel Durov）所創，他向來表示，拒絕讓俄國安全機構取得這項應用程式的後門存取權限。

這項免費的應用程式可讓人數多達5000人的群組交換訊息、照片和影片等，在度洛夫和他兄弟尼柯萊（Nikolai Durov）於2013年推出後，已吸引了2億多使用者。