親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

柯瑞準大三元率勇士勝出 總冠軍賽連四年與騎士對決

上任只有40天！ 吳茂昆請辭教育部長獲准

俄要求蘋果 協助封鎖Telegram應用程式

2018-05-29 11:38中央社 莫斯科28日綜合外電報導

俄羅斯監管機構今天指出，已要求蘋果公司（Apple）協助封鎖受歡迎的Telegram即時通訊應用程式，由於這項應用程式不讓安全機構存取私人通訊，在俄國已遭禁止。

即時通訊軟體Telegram。 REUTERS
即時通訊軟體Telegram。 REUTERS
分享

法新社報導，「俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構」（Roskomnadzor）表示，已要求蘋果封鎖對俄國Telegram用戶的推播通知（pushnotifications），意味用戶將無法接收新訊息警示因而不太能用，並讓這項應用程式在俄國無法下載。

Roskomnadzor主管薩羅夫（Alexander Zharov）告訴國際傳真社（Interfax），蘋果有一個月時間回應，他拒絕預測若蘋果不遵從，可能對這家美國公司採取什麼手段。

俄國當局與Telegram經長期對抗後，莫斯科法院上個月禁止使用Telegram。莫斯科當局正對網際網路活動加強監視，這項應用程式因安全加密通訊廣受歡迎。

Telegram由俄國特立獨行的程式設計師度洛夫（Pavel Durov）所創，他向來表示，拒絕讓俄國安全機構取得這項應用程式的後門存取權限。

這項免費的應用程式可讓人數多達5000人的群組交換訊息、照片和影片等，在度洛夫和他兄弟尼柯萊（Nikolai Durov）於2013年推出後，已吸引了2億多使用者。

蘋果俄羅斯

相關新聞

iOS 12傳開放NFC iPhone將可搭車、當房卡

2018-05-28 20:43

微軟傳正打造能辨識偏見的工具

2018-05-27 22:22

蘋果裝置玩家沒得玩 Steam Link上架遭拒

2018-05-25 13:45

超猛！台灣小五學生自製小遊戲 紅到連美國MIT官網都轉載3次

2018-05-22 13:58

蘋果應中國政府要求 撤下中國地區所有採CallKit設計App

2018-05-22 09:56

跨界經營成風潮 淘寶將推短影音App

2018-05-18 21:14

重灌Mac必備！製作macOS可開機USB系統隨身碟教學

2018-05-17 17:03

Windows安全漏洞遭攻擊 微軟發布修補程式

2018-05-09 23:47

巴黎發明展 圖像溝通App奪金又摘特別獎

2018-05-08 09:42

擴展更大物聯網市場規模 Android Things平台全面開放設計使用

2018-05-08 07:50

Google全自動自架VPN安裝工具 突破大陸網路封鎖限制

2018-05-07 19:36

微軟釋出全新Your Phone App 桌機、手機無縫接軌

2018-05-07 08:04

快更新！舊版7-Zip發現嚴重漏洞 他人可完全接管整台電腦

2018-05-07 08:01

iPhone輸錯密碼遭停用 4步驟救回來

2018-05-04 18:11

白天手機瀏覽、深夜電腦下單 你也是這類手滑一族嗎？

2018-05-04 15:51

蘋果助低視能者用筆電 Touch Bar可放大

2018-05-04 11:48

Google Pay終於可以透過網頁付款了！iOS、Windows也能用

2018-05-04 09:49

蘋果iOS、macOS平台內容互通設計 或許將延後至2019年推出

2018-05-04 09:48

更新洩隱私？LINE闢謠：不會外洩用戶隱私資料

2018-05-03 19:02

LINE：開放隱私 絕非讓程式隨便讀取資料

2018-05-02 18:16

LINE擅改隱私設定？ 網友騷動…LINE：釐清中

2018-05-02 14:15

LINE隱私又要重新設定？ LINE：釐清中

2018-05-02 10:36

LINE擅改隱私設定？ 虛驚一場

2018-05-02 00:50

董福興／健康資料還資於民 iOS健康讓人有感

2018-05-02 00:03

繳費單遺失免驚 新北推出行政規費和罰鍰行動支付

2018-05-01 17:28

8年吸引不少設計者使用 Google旗下Go程式語言換上全新標示

2018-05-01 11:34

中興遭美制裁前車之鑑 華為未來可能打造自有作業系統

2018-04-30 13:55

Google神祕作業系統Fuchsia可相容現有Android運行環境

2018-04-29 11:48

Windows 10更新將於4/30釋出 加入時間軸、強化版Microsoft 365應用

2018-04-29 07:40

Windows 10更新4大升級 4月30日開放下載

2018-04-28 15:36

Windows 10更新可語音聽寫 4月30日開放下載

2018-04-28 15:24

對應Windows 10 S使用的iTunes App終於登上Microsoft Store

2018-04-28 13:58

line攜手戰國策 推選舉版帳號

2018-04-25 20:55

iOS 11.3.1更新 修正非原廠螢幕觸控問題

2018-04-25 20:21

Windows 10瘦身了？微軟傳將推出輕量版 佔用空間少一半

2018-04-24 10:53

整合Google Assistant的通訊服務Allo 未來可能面臨終結

2018-04-22 14:53

Google推兒童學習編碼App「Grasshopper」 用手機快速學會JavaScript

2018-04-20 09:46

Excel快捷鍵 8招必學小技巧！

2018-04-19 22:14

myBook新功能 雜誌書籍讀給你聽

2018-04-18 17:30
看更多

熱門文章

NCC核准！台灣首家5G實驗網 亞太電申請成功

2018-05-28 19:42

看A片更安心？知名情色網站Pornhub推出自有VPN服務

2018-05-28 15:06

iOS 12傳開放NFC iPhone將可搭車、當房卡

2018-05-28 20:43

韓ET News：蘋果2019年新iPhone將全面採用OLED

2018-05-29 07:59

499吃到飽 台灣大違反勞基法遭罰120萬

2018-05-28 21:35

「違反業務衝突」 蘋果將Steam Link App下架

2018-05-28 15:01

蘋果傳軸承有新設計 採柔韌彈性材質

2018-05-29 08:41

Beats系列耳機推出十周年紀念版本 將於WWDC 2018首日亮相

2018-05-28 15:04

遠傳攜手台達電 推動太陽能行動基地台

2018-05-28 19:36

下周年會 蘋果推新筆電？

2018-05-28 23:09

三星成立「Samsung Newsroom Taiwan」台灣新聞中心

2018-05-28 16:12

開箱／手作利器Cricut Maker萬用裁切機 紙木皮布皆可裁

2018-05-28 18:15

閃得超有氣質！ Galaxy S9＋晨漾金璀璨迎夏

2018-05-28 17:16

Qualcomm澄清並未計畫退離伺服器市場競爭

2018-05-28 15:00

OPPO加速海外拓展 任命吳強主責

2018-05-28 18:37

影／新機搶先看！Galaxy S9+「晨漾金」來了

2018-05-28 18:53

微軟AI實踐落地 強化台灣產業合作

2018-05-28 14:40

微軟將加強投資亞太人工智慧技術發展

2018-05-28 14:59

晨漾金款Galaxy S9+在台展示 預計在6月中旬開放銷售

2018-05-28 14:57

小米希望港交所批准6/7舉辦上市聽證會 預計對外募集100億美元

2018-05-28 15:05

昱泉自製新作《Project Aurora》 預計下半年推出

2018-05-28 15:34

專為遊戲打造 Ubisoft數位助理服務正式上線

2018-05-28 15:03

傳蘋果明年iPhone全改OLED螢幕 專家認為不太可能

2018-05-29 11:25

俄要求蘋果 協助封鎖Telegram應用程式

2018-05-29 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top