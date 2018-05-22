超猛！台灣小五學生自製小遊戲 紅到連美國MIT官網都轉載3次

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你11歲時最喜歡玩的遊戲是什麼？

超級瑪莉、洛克人、摩登原始人？每次看到好玩的遊戲好像都是外國出版，但總是玩別人的多無趣，有沒有想過自己做一個，讓世界為你瘋狂？

來自新北，今年11歲的Derek，以derekqq的身分在美國兒童程式創作平台Scratch發行自己製作的遊戲，短短兩個月的時間就三度登上Scratch官網首頁，二次獲選最受網友喜歡的專案，系列作品累積的觀看次數至今已突破10,000人，用簡單、童趣的程式作品把自己推上國際！

Scratch是什麼？

Scratch在2006年由麻省理工媒體實驗室終身幼稚園組開發，使用者可以在五顏六色的程式積木中製作遊戲、動畫甚至APP，除了編寫程式，平台也具備社群功能，在國際有超過250萬使用者，及超過2800萬份專案在線上社群上分享。

Scratch創作者能透過雲端與其他人交流專案，平均每月就有超將近一百萬的點擊率。 圖／INSIDE 分享 facebook

征服歐美小網友，用程式讓台灣被看見的男孩

由於Scratch玩家遍布全球，Derek所有內容特別使用英文，在情境設計、美編、音效上都花了相當多功夫。

他的系列遊戲「Traffic」、「Creature Escape」是以簡單的圓形向量，閃避敵人以獲得時間積分的遊戲，因為玩法容易，畫面逗趣，在網路上相當受到孩子們的歡迎。

首部創作Traffic，玩家必須躲避車水馬龍的馬路，抵達黃色才算過關，隨著通過關卡的次數增加，車次的密度也將不斷增加，看似簡單，關卡卻一點也不馬虎，目前全球的平均分數竟不超過40分。

Derek登上首頁的第一部作品:Traffic遊戲登入及遊戲畫面。 圖／INSIDE 分享 facebook

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Derek第二次登上首頁，也是正式開啟他爆紅之路的成名作品:Creature Escape。 圖／INSIDE 分享 facebook

踏實堅定，開放接受來自他人的鼓勵與建議

「每一天、每一則的留言我都會看過，然後好好地回覆他們！」談起創作的一路歷程，儘管年紀很小，卻能從這年僅11歲的孩子口中感受到他對於作品經營的用心。

為了作品能夠被推廣出去，Derek只要有空就會上網看看其他創作者怎麼設計專案、如何和粉絲互動，當看到有趣的專案，就會主動和國外的作者們聯繫。在家更不斷構思遊戲的新功能，設計中穿插不少巧思，比如設計隱藏的敵人腳色「黑洞」、「噴火龍」，在固定秒數時現身攻擊，相當別具心裁。

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在不斷努力之下，從2017年第一部作品「Traffic」的2989人，到第三部「Creature Escape 2」已4000多人。

現在的他已經能精準算出Scratch各個欄位資訊更新的時間、及如何善用各版的功能登上首頁，擁有75位來自世界各地的創作者粉絲，以成為一個最厲害的台灣「Scratcher」繼續努力。

Derek的作品，已連續3次登上Scratch官網熱門排行榜。 圖／INSIDE 分享 facebook

比起天資聰穎，耐心和細心才是讓孩子閃閃發光的關鍵

在全台最大的兒童教育團隊橘子蘋果兒童程式學苑任教學總監，也是Derek長期程式班老師的Lily表示：

「許多人以為好的作品就是天馬行空的發揮創意，然而要做出受歡迎的作品，發想時，是否能在用心製作能感動自己的內容以外，換位思考希望向對方展示什麼長處，也相當重要。」

即便一年前早已從Scratch班級畢業，並繼續在橘子蘋果學習JavaScript及Node.js程式技巧，Derek仍不忘他對於Scratch創作的熱愛，上個月剛發表「Creature Escape 2」，就湧入數百則來自網友的留言投票，引頸期待著他在平台的下一個「發行日」。

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Derek興奮地預告：下一部「Creature Escape 3」除了新增關卡外，還有超過25種新的生物出現。

現在只要在Derek的作品回覆粉絲想新增的功能，還有機會被加入到下一步作品「Creature Escape 3」中！

小編剛剛已經火速按下訂閱了，還沒看過的人，趕快來看他的個人網站吧！

想讓孩子跟Derek一樣成為程式大師嗎？來看看其他人怎麼做的：http://oaoa.fun/55DNJ

>>Derek個人頻道

>>Traffic、Creature Escape、Creature Escape 2

本篇來自橘子蘋果兒童程式學苑之投稿，原文同步刊登於橘子蘋果兒童程式學苑官網。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》