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LINE TODAY增3功能 訂電影票一指搞定

2018-05-18 14:17中央社 台北18日電

通訊軟體LINE旗下內容入口LINE TODAY今天宣布推出全新電影訂票功能、重大事件發生時能第一時間通知全台用戶的緊急快訊功能，5月底將再推出可搜尋所有新聞內容的搜尋功能。

在LINE TODAY的電影頻道，用戶可以觀賞電影預告片、閱讀相關電影的文章及評價，根據所在位置尋找附近的電影院，看完電影還可回來評分，分享觀後心得。

LINE TODAY宣布與大型電影訂票平台「ez訂」合作，推出電影訂票功能，讓用戶從選擇戲院、場次、座位到付款訂票，從線上到線下一站完成，6月起更能使用LINE Pay及LINE Points支付。

LINE TODAY今天也正式推出緊急「快訊」功能，快訊內容將直接出現在聊天室列表。未來若發生攸關全台用戶的緊急事件，如重大天災等，LINE TODAY將在第一時間以快訊功能推播即時通知。

另外，目前LINE TODAY每天供應2000則內容，涵蓋20種以上類別，隨著內容越來越豐富，LINE TODAY的「搜尋」功能將於5月底正式開放，在LINE TODAY的所有新聞內容，都可在頁面上點選搜尋鍵，輸入關鍵字快速搜尋。

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