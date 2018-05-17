重灌Mac必備！製作macOS可開機USB系統隨身碟教學

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前段時間我寫了一篇「透過 mas-cli 從 App Store 免費下載各版本 macOS 安裝程式」教學，我在後來文章裡也提到，因為 macOS 10.13 High Sierra 穩定性不太好，我很少重灌電腦卻也急著回到上一個穩定版（在這裡是指 10.12），好在重灌 macOS 對於一般人來說並不太難，甚至不需要下載、透過快捷鍵就能返回到之前安裝的最新版本（或是升級到 Mac 相容的最新版）。

不過如果你偏好安裝乾淨系統，習慣重新格式化磁碟再安裝 macOS，那麼一樣可製作開機隨身碟來幫你快速返回某個特定版本的 macOS，若用過 Windows 應該就會很熟悉這樣的重灌方法。

回到主題，想重灌 Mac 要怎麼做呢？其實一點也不難，首先第一步就是先製作一個可開機的 USB 系統隨身碟，畢竟現在很多電腦已經不會內建光碟機，只要準備 8GB 以上隨身碟（或行動硬碟）即可。不過要注意的是因為製作重灌系統的隨身碟會自動格式化，請先確保裡頭沒有其他重要檔案。

接下來這篇文章我會教讀者如何製作 macOS 可開機 USB 系統隨身碟，如果你想把 Mac 整理一下，將資料清除、重新安裝作業系統的話，或可照著這篇教學來操作看看，網路上也有相當多資料可供參考。

製作 Mac 開機系統隨身碟教學

STEP 1

以下我使用 macOS 10.12 Sierra 作為操作範例。

首先，從 App Store 官方下載對應的 macOS 安裝程式，不過因為更早版本的下載頁面無法直接找到，建議以 mas-cli 下載安裝程式會比較簡單，當然你也可以從其他載點來獲取檔案，但因為無法確保檔案安全可靠，最好還是從官方鏈結下載會比較安全。

下載後它會顯示於「應用程式」裡，例如：安裝 macOS Sierra。

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STEP 2

下載完成時會自動跳出 macOS Sierra 或其他版本的安裝畫面，在這裡先透過快速鍵 Command + Q 來關閉安裝程式。

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STEP 3

接下來這個步驟會有一點複雜，簡單來說，透過 createinstallmedia 指令製作安裝專用的可開機 USB 隨身碟，至於指令要去那裡找呢？Apple 官方說明已經提供對應的指令，請直接參考「為 macOS 製作可開機安裝程式 – Apple 支援」。

在「終端機」裡複製從 Apple 支援頁面獲取的指令，要稍微修改一下指令中間的 MyVolume 部分，按下 Tab 鍵會顯示每個卷宗（磁碟）名稱，最好在這個動作前先行透過「磁碟工具程式」格式化隨身碟，將它命名為 10.12 或更容易識別的名稱。

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STEP 3

如果指令沒有錯誤，createinstallmedia 會詢問是否要將該隨身碟格式化，輸入大寫的 Y 然後確認。

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製作前會先格式化，格式化後自動將安裝程式複製到該磁碟。

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STEP 4

出現 Done. 後代表開機系統隨身碟已經製作完畢。

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STEP 5

將隨身碟連接到要重灌、重新安裝 macOS 的電腦，重開機後馬上按住 Option 按鈕，會跳出如下畫面，選擇「Install macOS Sierra」就能以隨身碟進行開機。

延伸閱讀：如何安裝 macOS – Apple 支援。

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以 macOS 系統隨身碟開機後會進入工具程式，就能透過「磁碟工具程式」重新格式化磁碟，再以「安裝 macOS」功能來升級或安裝新版本的 macOS。

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《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫，聯合新聞網獲授權轉載。》