巴黎發明展 圖像溝通App奪金又摘特別獎

2018-05-08 09:42 中央社 巴黎7日專電



巴黎國際雷平發明展今天舉行頒獎典禮，台灣參展團隊獲得6項金獎。 圖擷自Concours Lepine官網 分享 facebook 巴黎國際雷平發明展今天舉行頒獎典禮，台灣參展團隊獲得6項金獎，其中，能把語音文字轉譯為圖像的應用程式除了摘金之外，另獲特別獎。

第117屆巴黎國際雷平發明展（Concours Lepine）正在進行，台灣今年有86件作品參展。

今晚舉行頒獎典禮，台灣發明人獲得6項金獎，包括創視譯公司「be*U圖像式溝通App」、北瑞科技公司「具有奈米微結構的篩濾裝置及其系統」、亞洲大學「智能偵測口罩」、亞強企業「戶外大型廣告帆布升降系統」、大愛感恩科技公司「燒燙傷壓力衣」、陳寶雲及王永銘的「金鑽瓷」。

「be*U圖像式溝通App」另獲頒特別獎。發明人之一徐捷中說，發想來源是看到奶奶與外籍看護溝通不順利，彼此理解有誤差，因此開發這款應用程式，把語音和文字轉譯為視覺圖片，方便使用不同語言的人溝通，比一般搜尋引擎更有效率，目前提供中、英、日、法、俄等7種語言服務。

徐捷中現為實踐大學工業產品設計系3年級生，他與共同發明人在教育部「U-start創新創業計畫」支持下，成立創視譯有限公司，已開始營運。

「金鑽瓷」是以攝氏1280度燒製72小時形成釉下彩，再以黃金液體繪圖，接著燒24小時，並克服限制，把水鑽貼合在有毛細孔的胚體上；「智能偵測口罩」有排氣系統，內嵌偵測裝置，可達空氣過濾和環境監控目的。

由於每年頒獎典禮都相當冗長，今年分兩階段頒獎，今晚公布金獎，明天公布銀、銅獎。