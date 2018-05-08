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擴展更大物聯網市場規模 Android Things平台全面開放設計使用

2018-05-08 07:50聯合新聞網 楊又肇

趕在Google I/O 2018開始前，Google宣布針對所有開發者提供Android Things設計資源，預期藉此推動更廣泛的物聯網裝置應用。

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2016年底宣布將原本Brillo名稱更換為Android Things，同時相容ARM、x86硬體架構的物聯網作業系統，稍早終於從原本僅先針對選定開發者提供測試，正式進入全面提供開發者使用的發展階段。

而全面開放所有開發者使用，意味Google今年將會更加著重物聯網應用布局，藉此在5G連網應用發展廣泛普及前搶佔市場，預期藉由與一般Android平台開發使用模式，讓開發者能依循相同設計模式打造不同應用服務。

除此之外，Google也針對Android Things平台提供長達三年的免費安全、穩定更新，同時也將進一步降低開發者藉由Android Things平台設計內容的門檻。

首波基於Android Things平台設計的硬體設備預期最快將在今年夏季內問世，其中包含由LG、聯想與JBL等品牌所推出智慧喇叭及螢幕等產品，而包含聯發科、恩智浦、Qualcomm也均針對Android Things推出對應開發套件。

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