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蘋果助低視能者用筆電 Touch Bar可放大

2018-05-04 11:48

蘋果積極協助障礙者操作輸入iOS產品。外媒報導，蘋果協助低視能者操作筆電，設計可讓Touch Bar在顯示螢幕放大的功能。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果協助低視能使用者操作MacBook筆電，在MacBook Pro的主要顯示螢幕上，可以顯示使用者偏好的系統操作介面，在相關介面可顯示輔助使用選項，內有可讓Touch Bar放大（Enable Touch Bar Zoom）的選項，可協助低視能使用者操作Touch Bar。

蘋果規劃多樣協助身心障礙人士操作各種iOS裝置的輔助使用項目，例如Mac電腦搭配的切換控制，可讓腦性麻痺肌肉僵直的使用者，移動頭部來操作輪椅頭枕兩側的切換開關，透過切換控制功能來操作。

蘋果積極深耕各種輸入技術。外媒先前報導，蘋果以目前的TrueDepth相機感測技術為基礎，衍生研發下一代手勢遙控辨識技術。

分析師先前報告預期，今年蘋果MacBook供應鏈表現正向看待，預期MacBook是今年蘋果主要產品年出貨成長最高，幅度可達13%到16%。其中今年有機發光二極體（OLED）Touch Bar版MacBook Pro可望年成長40%到50%以上，出貨比重可達到35%到45%。

圖為蘋果13吋筆電MacBook Pro。 圖／蘋果提供
圖為蘋果13吋筆電MacBook Pro。 圖／蘋果提供
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腦性麻痺
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