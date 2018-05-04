蘋果助低視能者用筆電 Touch Bar可放大

蘋果積極協助障礙者操作輸入iOS產品。外媒報導，蘋果協助低視能者操作筆電，設計可讓Touch Bar在顯示螢幕放大的功能。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果協助低視能使用者操作MacBook筆電，在MacBook Pro的主要顯示螢幕上，可以顯示使用者偏好的系統操作介面，在相關介面可顯示輔助使用選項，內有可讓Touch Bar放大（Enable Touch Bar Zoom）的選項，可協助低視能使用者操作Touch Bar。

蘋果規劃多樣協助身心障礙人士操作各種iOS裝置的輔助使用項目，例如Mac電腦搭配的切換控制，可讓腦性麻痺肌肉僵直的使用者，移動頭部來操作輪椅頭枕兩側的切換開關，透過切換控制功能來操作。

蘋果積極深耕各種輸入技術。外媒先前報導，蘋果以目前的TrueDepth相機感測技術為基礎，衍生研發下一代手勢遙控辨識技術。