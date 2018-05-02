LINE隱私又要重新設定？ LINE：釐清中

2018-05-02 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



就在昨天，網路、LINE上瘋傳一則訊息，這則訊息表示，「小心你的隱私被偷走，大家趕快去更改設定」，還一個步驟、一個步驟的告訴大家如何更改外部應用程式存取設定；不過，LINE今天早上回應，很重視每個用戶的回饋，目前還在釐清中。

昨天大多數人一定都收到了一則附上精確圖片的訊息指出，最近LINE更新個資，大家快去更改「設定」->「隱私設定」->「外部應用程式存取」->「要改為一律拒絕」，還要用戶小心隱私已被LINE偷走，所以建議用戶一定要去更改隱私設定。

究竟「外部應用程式存取」是個什麼樣的功能？LINE在官方說明指出，「當您的LINE好友使用外部應用程式時，外部應用程式可能會要求存取LINE應用程式內的個人資料，並可透過外部應用程式存取設定允許或拒絕外部應用程式存取您的資料」。

另外，用戶若有使用LINE GAME或者LINE Corporation所提供的服務，也將不受外部應用程式存取設定限制，皆可存取LINE設定的個人資料。

關於這則訊息，有些用戶覺得是謠言，有些用戶覺得很害怕自己的個資被竊取；對此，LINE僅表示，很重視用戶回饋，目前尚在釐清中。