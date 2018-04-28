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Windows 10更新4大升級 4月30日開放下載

2018-04-28 15:36中央社 台北28日電

下載Windows 10更新2018年4月版，可利用時間軸、專注輔助、語音輸入等...
下載Windows 10更新2018年4月版，可利用時間軸、專注輔助、語音輸入等功能，讓時間管理更有效率。圖／微軟提供
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微軟今天宣布，將釋出Windows 10更新，於4月30日起開放下載，用戶可升級更智慧的使用體驗包含時間軸、專注輔助、Edge設計、語音聽寫4大更新。

微軟今天宣布，即將釋出Windows 10更新（2018年4月版），升級更智慧的使用體驗；在企業IT管理方面，Windows 10更新以「化繁為簡」為主軸，從資料庫到終端裝置，透過Microsoft 365的雲端管理中心、內建合規性等更新，讓企業以更少的時間與金錢成本簡化IT管理流程。

微軟進一步說明，透過「時間軸」功能，用戶可隨時回顧在不同時間、不同裝置上的操作與未完成的工作進度，並在轉換裝置時無縫接軌。更進一步說，當用戶回到Windows 10裝置時，甚至可以繼續原先透過iOS或Android裝置，在Microsoft Edge瀏覽器或是Office365所進行的工作。

微軟統計，人們平均3分鐘就會從工作中被打斷一次，或者須將注意力轉移到別的事務上。一旦被打斷，則需23分鐘才能重新統整思緒，而生產力和創造力也在這樣的循環中被降低。

Windows 10「專注輔助」功能將幫使用者設定特定時間不受社交媒體或其他通知打擾，當工作完成後，使用者將會收到這段時間的摘要，包含通知、郵件或更新。

另外，Microsoft Edge功能，使用者將可點選正在播放音效的索引標籤上的喇叭圖示來快速關閉或開啟音效；並可在電子書、PDF檔中以全螢幕模式獲得不受打擾的閱讀體驗。而在瀏覽文件時，可使用文法工具將單字分割為音節、並反白顯示單字的詞性，如名詞、動詞和形容詞等，藉此讓閱讀過程更加順暢。

Windows 10更新中，還新增聽寫功能（Dictation），可用聲音來記筆記或撰寫論文。只需用游標指向任何在Windows 10中的文字段落或應用程式，按下Win +H並開始講話，聽寫功能將快速的捕捉並轉為文字，完整記錄想法。

另外，微軟Microsoft 365也提供五大更新為企業IT簡化管理、節省成本，包括智慧桌面、第一線員工解決方案、簡化並以更低成本來管理裝置、完善的管理體驗、內建合規性。

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