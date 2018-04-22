整合Google Assistant的通訊服務Allo 未來可能面臨終結

Google在2016年於Google I/O 2016宣布推出，並且整合Google Assistant數位助理服務的即時通訊服務Allo，稍早證實其相關功能未來將移轉到Android作業系統簡訊功能，或是相關應用服務內。

分享 facebook

就The Verge網站與Google通訊與相片事業部門副總裁Anil Sabharwal (註)所做訪談，透露由於目前將發展重心放在Android簡訊功能優化，並且計畫使其功能豐富化情況下，接下來預期將使整合Google Assistant數位助理服務的即時通訊服務Allo相關功能，陸續移轉到其他服務功能，未來可能將使此項產品步入終結。

根據Anil Sabharwal表示，由於Allo並未達成原本預期發展目標，因此未來將會讓此項產品功能陸續移轉至功能更豐富的簡訊服務，或是其他相關應用項目。

註：Anil Sabharwal原本負責帶領Google Photos產品團隊，從2017年10月接手Allo在內通訊服務產品，因此所屬部門也重新命名為通訊與相片事業部門。

雖然Allo標榜整合Google Assistant，同時也能直接在App內直接呼叫Google搜尋、地圖等應用服務，甚至可在App內直接與其他使用者共享第三方App內容，讓使用者能在單一App內完成所有「溝通」所需流程，而不用在不同App內切換。

不過，由於眾多使用者依然習慣透過不同App使用特定功能，同時Google過去提出的Instant Apps形式設計想法，其實也是到近期才有明顯落實推廣，加上Google本身也在Android平台環境強化Google Assistant應用體驗，使得Allo所描繪的使用情境幾乎被稀釋，加上內容重複性過高，因此讓不少使用者仍停留使用Facebook推出的Messenger，或是WahtsApp等行動通訊服務。

反觀同時期與Allo同步推出的一對一視訊通話服務Duo，由於強調近距離的面對面通話溝通，同時也能讓Android、iOS平台裝置輕易使用，因此相對獲得許多使用者支持。