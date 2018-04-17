蘋果整合新聞服務 新版Apple News傳明年推出

2018-04-17 22:16 中央社 加州古柏迪諾17日綜合外電報導



Apple News。 圖／蘋果官網 分享 facebook

消息人士透露，蘋果公司（Apple Inc）計畫將最近收購來的數位雜誌訂閱程式Texture整合到Apple News應用軟體中，並預計明年推出進階訂閱方案以獲得更多收入。

總部設於美國加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公司上個月同意收購數位雜誌訂閱服務商Texture，Texture應用程式可讓用戶以每月9.99美元（約新台幣293元）價格訂閱超過200本雜誌。

彭博（Bloomberg News）報導，其中一名熟悉內情消息人士透露，蘋果在收購Texture不久後就裁減了20名Texture員工。

消息人士又說，蘋果正著手把Texture技術及留職員工整合入負責打造這項進階服務的Apple News團隊。包含進階訂閱方案的升級版Apple News預計明年推出，其中部分訂閱收入將分配給雜誌出版商。蘋果公司則拒絕對此發表評論。

蘋果曾有一款名為Newsstand的應用程式，它的服務匯集了多家雜誌和報紙，而這些刊物只提供給個人訂閱戶。蘋果公司2015年推出Apple News，它也採用了類似的方法。

內容涵蓋多樣出版物的全新簡化訂閱服務可增進Apple News使用數，並用類似每月收費9.99美元的Apple Music方案模式創造新收入。

Apple Music也是透過收購茁壯發展，蘋果公司於2014年以30億美元收購串流服務Beats Music和Beats音頻設備事業。

當時Beats Music訂閱人數還不到100萬人，而蘋果將其拓展成為超過4000萬付費用戶的應用程式。