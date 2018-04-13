全新壓縮格式JPEG XS將登場 以更小體積記錄高畫質影像

針對虛擬實境、擴增實境，或是包含遊戲在內多媒體影音體驗需求，JPEG (Joint Photographic Experts Group，聯合圖像專家小組)稍早提出全新壓縮格式－JPEG XS，將能以無線網路形式流暢傳遞無損畫質影像內容。

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JPEG XS同樣採破壞壓縮格式，強調能以更高壓縮率保存影像內容，但壓縮後的畫質表現幾乎維持不變，並且能以更小網路頻寬傳遞，藉此讓虛擬實境、擴增實境或串流服務能以更流暢效率呈現高畫質影像內容。除此之外，JPEG XS同時也鎖定自動駕駛、無人機等電腦視覺應用，藉由在相同頻寬內傳遞更多影像資訊，讓自動駕駛車輛等能依據更完整影像資訊判斷前方是否有障礙物。

而為了讓此項壓縮格式更快普及應用，JPEG XS將以開源形式提供使用，藉此相容不同載具播放，或是透過瀏覽器開啟使用。同時，JPEG XS也同時導入通用HDR編碼，因此除了可記錄更豐富的光影資訊內容，更可在影像剪輯過程無需額外轉換檔案。

目前JPEG XS已經提出ISO認證申請，預期初期將會鎖定專業領域應用，例如目前已經有電影、電視內容考慮導入此項壓縮格式，因此初步應該會先由專業相機、電影等級剪輯工具軟體支援，或是率先應用在自動駕駛相關技術領域，其後才會慢慢進入一般消費市場。

在釋出壓縮率更高的JPEG XS格式後，JPEG預計在2020年之前提出下一代影像壓縮格式－JPEG XL，預期將藉由更高且可涵蓋更豐富影像資訊的壓縮格式呈現，甚至可完整記錄全息影像資訊內容。