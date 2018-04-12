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Google對外開放VR180影片格式 Android P將可配合硬體加速VR顯示效果

2018-04-12 12:10楊又肇

對於投入虛擬實境或重度3D影像遊戲內容開發者，應該對科納斯組織所提出的Vulkan API相當熟悉，而除了三星在2016年推出的Galaxy S7系列原生整合此項API，讓使用者能體驗更流暢的虛擬實境或3D遊戲體驗，Google後續也在Android 7.0將此項API納入標準，甚至在Vulkan 1.1版本釋出後，準備在Android P Developer Beta 2版本中原生整合，讓使用者能在新版作業系統內感受更好的3D視覺體驗。

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不過，就Vulkan 1.1版本內容描述，主要針對硬體設備連接優化，而非針對軟體內容執行運作提昇，因此整體而言對於使用者體驗感受提昇可能有限，但對於開發者則是能以更容易方式取用硬體資源，藉此讓內容使用體驗更加穩定、流暢。

以目前Vulkan API應用模式，幾乎已經比過往的Open GL更加廣泛，甚至因為包含Google、三星等廠商均大力宣揚此項API所帶來優勢，因此更多消費者反而對於裝置是否對應Vulkan API有更大關注。

除了整合最新版Vulkan 1.1版本，Google稍早也宣布對外開放VR180影片格式，同時也準備未來幾個月內釋出相關工具，藉此協助內容開發者能以合適的VR180格式相片、影片打造服務內容，同時也能降低整體製作成本。

GoogleVR

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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