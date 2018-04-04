Google透過TensorFlow.js讓更多裝置可藉瀏覽器進行機器學習

持續推行旗下深度學習模型框架TensorFlow之後，Google稍早宣布推出全新TensorFlow.js，預計藉由Javascript形式讓更多機器學習內容可藉由瀏覽器形式運作。

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藉由Javascript形式設計，Google將讓開發者可在不需安裝任何驅動程式、函式庫情況下，直接透過瀏覽器開啟網頁內容即可執行機器學習應用服務，預計大幅降低機器學習應用難度與門檻。由於TensorFlow.js可透過網頁瀏覽器開啟，意味開發者能藉由跨平台、誇裝置使用的瀏覽器打造各類深度學習應用服務，同時也能藉由支援GPU加速，讓整體機器學習效率可以具體提昇。

目前TensorFlow.js分別提供將現有TensorFlow等訓練模型轉換，讓使用者能在瀏覽器開啟網頁內容直接執行轉換成TensorFlow.js格式的學習內容，另外也能透過不同學習框架產生不同學習模型。此外，開發者也能直接在瀏覽器內以TensorFlow.js對應高階API內容建立全新機器學習模型，同時也能透過Deeplearn.js在內API串接各類學習行為。

而將機器學習應用模式進一步透過瀏覽器運作，並且支援NVIDIA等GPU硬體設備加速，讓開發者能有更多元的設計應用，同時也能藉由瀏覽器跨裝置使用特性讓不同連網載具取得深度學習應用成效。