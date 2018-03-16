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Google Maps釋出全新API 讓開發者能便利地用於遊戲場景設計

2018-03-16 08:22楊又肇

或許是基於《Pokémon GO》藉由《Ingress》所採用Google Maps圖資打造遊戲所帶動風潮，Google稍早宣布將開放Google Maps全新API資源，讓更多遊戲開發者能藉由Google Maps圖資快速建造遊戲地圖項目，或是進一步與真實世界地圖內容結合，打造能沉浸體驗的擴增實境虛擬實境應用遊戲。

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過去在遊戲內容裡要建造完整地圖內容，往往必須花費更多時間、人力等成本，而Google此次對外開放使用的Google Maps全新API資源，則是可讓遊戲開發者直接串接Google Maps圖資內容，並且以為基礎快速建造遊戲地圖場景模組，並且依據需求進行調整、套用圖層等設計。甚至開發者也能藉由Google Maps圖資內容，將遊戲進一步與真實世界場景做結合，藉此打造更豐富的擴增實境或虛擬實境遊玩體驗。

而Google更宣布在Google Maps導入Unity遊戲渲染引擎，藉此讓遊戲開發者能以本身熟悉技術運用Google Maps資源，並且快速創造遊戲地圖場景，包含Google Maps服務中已經收錄的各類3D模型如自由女神像、艾菲爾鐵塔、倫敦眼、哈里發塔，以及印度門等著名世界景點也能快速套用在遊戲內容中，再藉由模組修改、圖層套用等方式創造成全新場景面貌。

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Google擴增實境虛擬實境

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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