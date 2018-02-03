Google也在Android Go裡提供簡化版Google Assistant服務

就先前Google的說法，Android Go某種程度上可以看成是針對印度等新興市場使用情境優化版本，舉凡內建輕量版的Chrome瀏覽器，同時作業系統雖然還是以現行Android版本為基礎，但針對更小記憶體、儲存空間作最佳化，讓裝置能更流暢效率運作。而這樣的優化，自然也包含Google想要在每一個應用情境提供使用的Google Assistant數位助理服務。

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在稍早推出的Google Assistant Go版本中，基本上就是為了配合Android Go作業系統使用模式，因此在功能層面自然也少了許多，例如用來提醒待辦事項，或是以聲控方式操作連網家電等功能就不在此版本內，僅能用來撥打電話、傳遞簡訊，或是用於播放音樂、導航，或是確認個人行事曆項目等簡單工作。

而從另一方面來看，在印度等新興市場自然較少會有人在家中佈置連網家電，因此Google Assistant Go最主要還是以提供更簡單、直覺與手機互動體驗為重。

至於語言支援部分，Google Assistant Go與一般版本同樣仍僅先以英語系國家為主，並且支援現在Google Assistant同樣對應的日文、德文等語言介面，但尚未開放加入更多語言。