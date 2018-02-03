Google、3M加入推動通用手寫筆技術規範 讓更多裝置能以手寫便利操作

Google稍早宣布與3M在內廠商一同加入通用手寫筆聯盟 (USI)，未來將協助推動開源、非獨佔的手寫筆技術規範，藉此讓更多廠商能快速設計彼此相容的手寫筆產品。

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雖然目前手寫筆產品已經相當普及，但多半還是藉由物理壓按方式，或是透過電容感應達成觸控操作目的，若是要有更細膩筆觸操作表現的話，目前此類技術多半必須仰賴Wacom，或是過去由微軟收購的以色列N-trig，而蘋果用於Apple Pencil的手寫筆技術則是僅先應用在iPad Pro產品上，並未對外開放授權使用。

而通用手寫筆聯盟將致力於推動開源、非獨佔的手寫筆技術規範，並且採用雙向溝通方式，將筆觸、顏色等資訊儲存在手寫筆中，藉此在不同裝置切換使用時維持相同使用筆觸感受。在通用手寫筆聯盟提出USI標準規範中，將可達4096階的細膩筆觸呈現，並且能藉由9軸慣性量測方式進行數位筆觸表現補償，讓書寫筆觸能更貼近真實表現。

同時，在USI標準規範裡更說明單一連接裝置最多可同時對應6組手寫筆，意味將可支援多人同時書寫操作功能，相比傳統技術僅能對應單支手寫筆的操作使用模式，顯然有更多應用效果。

目前通用手寫筆聯盟已經有包含Lattice Semiconductor、Maxeye Smart Technologies、MyScript，以及Tactual Labs在內超過30個合作夥伴加盟。在Google、3M加入之後，預期將更有助於推動USI標準規範，其中更可能成為日後Android作業系統標準功能之一，並且讓更多Android平台機種能原生支援更便利的手寫筆應用。