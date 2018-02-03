Office 2019首波預覽今年第二季釋出 將僅限於Windows 10環境運作

去年在Ignite企業技術大會宣布將於2018年下半年內釋出Office 2019消息後，微軟在稍早公布新一季財報結果時說明Office 2019首波預覽將在今年第二季內釋出，同時將限制在Windows 10環境執行運作，意味將要求使用者必須更新至最新版本才能使用Office 2019服務內容。

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同時，微軟也再次說明Windows 7與Windows 8/8.1的延伸技術支援將分別到2020年，以及2023年為止。而基於Office 2019僅能在Windows 10環境運作，若使用者仍維持使用舊版Windows版本的話，就僅能使用Office 2018以前版本，即便是透過Office 365訂閱服務也無法使用最新版的Office 2019。

另外Office 2019在技術支援部分也將調整為5年，並且提供2年延伸技術支援服務，最久將在2025年10月14日終止所有技術支援項目。而從原本提供長達10年的技術支持服務調整為5年，最主要是因應目前多數服務都會隨時透過網路更新、修正，新版本技術多半也會跟著以更快速度釋出，因此技術支援項目也必須加快腳步對應更新版本。

而就微軟目前持續呼籲使用者採用新版作業系統，以利使用最新技術與操作功能，加上新功能設計需求也使得新版Office 2019不再向下相容舊版Windows 8.1以前版本。類似的模式，先前微軟也曾經在2012年正式推出的Internet Explorer 10取消支援Windows Vista以前版本作業系統，僅能安裝在Windows 7之後版本。

雖然微軟限制Windows 10以後版本才能安裝使用Office 2019有其系統架構設計考量，但恐怕又會引來不少使用者無情的批評。