經長：電價漲三成三 是最大預估值

2019-03-07 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ／台北報導



經濟部長沈榮津表示，電價調漲百分之三十三是預估的最大值，將會逐年調漲，並不會一次到位。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部預估電價六年後恐將大漲百分之三十三，每度電從二點五五元漲到三點三九元，行政院前院長江宜樺反駁指經濟部低估，實際大概要調漲百分之四十五。經濟部長沈榮津昨天表示，百分之三十三是預估的最大值，將會逐年調漲，並不會一次到位；且三百度以下民生用電不會調漲，逾七成五家庭不受影響，兼顧民生與電價穩定。

沈榮津昨天接受廣播專訪時強調，坊間對於電價可能大漲四成的傳聞，「都是流言蜚語，而且是扭曲、抹黑」；經濟部依據未來數年電力需求預估，二○二五年電價最高成長百分之三十三，「這已經是最大值」。

至於因核四封存履約爭議，台電遭國際仲裁判賠奇異公司一點五八億美元，恐衝擊台電營收，沈榮津說，「這是前長官（前總統馬英九、江宜樺）所做的決定」，尊重他們當時的決定，而台電也已經付出代價。

至於一點五八億美元的天價賠償金額，沈榮津指出，台電早已於一○三、一○四年間，透過提列較高額度的工程款項因應，因此仲裁結果對台電今年度的損益並沒有太大影響，也不會衝擊電價。

對於地方政府相當在意的空汙議題，以及台中市政府要求中火降載一事，沈榮津說，他前陣子才親自拜訪台中市長盧秀燕，確實感受到盧秀燕有來自地方民意的壓力，他也有減煤的同理心；不過台中火力發電廠四號機才用了二十八年，目前暫時無法除役，但將會減少一點五部機組的空汙排放量。