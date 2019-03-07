親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
能源政策再考量
同婚法立法對決
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

經長：電價漲三成三 是最大預估值

2019-03-07 00:38聯合報 記者張語羚／台北報導

經濟部長沈榮津表示，電價調漲百分之三十三是預估的最大值，將會逐年調漲，並不會一次...
經濟部長沈榮津表示，電價調漲百分之三十三是預估的最大值，將會逐年調漲，並不會一次到位。 圖／聯合報系資料照片
分享

經濟部預估電價六年後恐將大漲百分之三十三，每度電從二點五五元漲到三點三九元，行政院前院長江宜樺反駁指經濟部低估，實際大概要調漲百分之四十五。經濟部長沈榮津昨天表示，百分之三十三是預估的最大值，將會逐年調漲，並不會一次到位；且三百度以下民生用電不會調漲，逾七成五家庭不受影響，兼顧民生與電價穩定。

沈榮津昨天接受廣播專訪時強調，坊間對於電價可能大漲四成的傳聞，「都是流言蜚語，而且是扭曲、抹黑」；經濟部依據未來數年電力需求預估，二○二五年電價最高成長百分之三十三，「這已經是最大值」。

至於因核四封存履約爭議，台電遭國際仲裁判賠奇異公司一點五八億美元，恐衝擊台電營收，沈榮津說，「這是前長官（前總統馬英九、江宜樺）所做的決定」，尊重他們當時的決定，而台電也已經付出代價。

至於一點五八億美元的天價賠償金額，沈榮津指出，台電早已於一○三、一○四年間，透過提列較高額度的工程款項因應，因此仲裁結果對台電今年度的損益並沒有太大影響，也不會衝擊電價。

對於地方政府相當在意的空汙議題，以及台中市政府要求中火降載一事，沈榮津說，他前陣子才親自拜訪台中市長盧秀燕，確實感受到盧秀燕有來自地方民意的壓力，他也有減煤的同理心；不過台中火力發電廠四號機才用了二十八年，目前暫時無法除役，但將會減少一點五部機組的空汙排放量。

電價台電沈榮津江宜樺盧秀燕
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

糾正政院、經部核四政策 監院內互打

2019-03-07 00:32

核廢最終貯存場難找 台電：非單方可決定

2019-03-06 23:47

核廢料擺在哪？侯友宜：不反對暫貯 請告知放多久

2019-03-06 23:42

監院糾正核四政策 經濟部：深表遺憾

2019-03-06 23:22

監院糾正能源政策 蔡系監委「溫和踢館」

2019-03-06 21:17

監院糾正政院核四政策 民進黨：動機匪夷所思

2019-03-06 19:58

監委對核四提出糾正 旋即遭監委提「不同意見書」

2019-03-06 17:26

熱門文章

盧秀燕當市長柳川變髒臭？ 林佳龍：很可惜

2019-03-06 10:12

國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

2019-03-06 17:00

影╱韓國瑜吃早餐遇陳情 「包子吃不成了！」

2019-03-06 09:11

政府決定耗資3900億元 增購F-16V戰機？

2019-03-06 19:26

大潭藻礁被列全球希望熱點 孫大千：鄭文燦臉很腫

2019-03-06 09:05

24年前…5顆太陽排隊探「他」 韓國瑜只輸這個后羿

2019-03-06 08:00

前美女發言人遭國民黨撤黨籍 林京玲：連坐處分嗎

2019-03-06 19:11

韓國瑜遭爆中午就醉、下午龜息 北農前董事：無中生有

2019-03-06 11:09

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top