蔡英文感謝賴清德 羅文嘉：應還他一個公平

蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（右）與內政部長徐國勇（左）昨天出席警察節慶祝大會。蔡受訪說，要對賴表示「感動」及「感謝」。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

民進黨秘書長羅文嘉昨以「驚滔駭浪、走在鋼索上」，形容從初選登記到初選民調出爐日這八十六天，表示這是創黨來從未有過的情況。羅還說，行政院前院長賴清德首次與五人小組會晤時即表達，「蔡英文總統會贏得初選，他會全力支持」，指賴是正人君子，初選過程受盡委屈，應還他一個公平。

總統蔡英文昨出席警察節慶祝大會受訪時，談及初選落敗的賴清德說，初選過程看到賴過人的毅力，在民調出爐後展現氣度，她要對賴表示「感動」及「感謝」的心情。

不過，羅指賴初選過程受盡委屈的說法，黨內有人並不贊同，認為與事實有差距。羅此說如果是為初選後的團結，或許用心良苦，但對接下來的整合，無濟於事。

羅文嘉昨天接受廣播專訪談到黨內初選表示，他與黨主席卓榮泰主觀上認為應維持遊戲規則，不應改變或延遲，但客觀上有困難，若堅持下去，很可能黨立即分裂，因此必須作出妥協。

羅文嘉透露，五人小組三月下旬，第一次跟賴清德碰面，賴當時表示，蔡總統與民進黨需要這場初選，因為有這場初選才能整合、團結、療癒去年九合一選舉的創傷；第二，小英總統會贏，因為過程中會激發總統的潛力；第三，蔡總統贏得初選，他一定全力支持。

他表示，當時外面的民調賴清德是領先且遊戲規則尚未改變，他細細回想這段話，正是初選民調公布後的所有結果，民進黨經過初選找回話語權；小英總統贏了且戰鬥能力大為增加。

羅文嘉說，以他過去從政經驗、近身觀察，賴是正人君子，初選過程受盡委屈，應還他一個公平。對於初選過程中，卓榮泰與他一度被指為與賴聯手宮廷政變，羅文嘉說，如果真的是個政變劇本，「就不是今天這個結果了」。