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蔡英文出線 美西黨部籲團結力挺

2019-06-14 13:40世界日報 記者胡清揚／洛杉磯報導

總統蔡英文在民進黨總統初選民調勝出，她前往警政署參加警察節慶祝大會，感謝初選落敗...
總統蔡英文在民進黨總統初選民調勝出，她前往警政署參加警察節慶祝大會，感謝初選落敗的賴清德表現氣度，呼籲支持者團結。記者李奕昕／攝影
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民進黨總統初選民調結果揭曉，蔡英文以35.67%比27.48%、8.2個百分點差距，擊敗行政院前院長賴清德，代表民進黨參與2020年總統大選，民進黨美西黨部13日呼籲海外黨員團結，明年元月回台投票，讓蔡英文連任。

美西黨部執行長楊悅英表示，蔡英文贏得初選民調是預期中的事，並不驚訝，因為蔡總統的表現好，而且百萬香港人走上街頭反對修改逃犯條例（反送中），港警近距離開槍打傷民眾，還抓走手無寸鐵的媽媽，也讓原本比較不關注總統大選的中間選民適時覺醒，她覺得民進黨初選民調結果具象徵性意義：台灣民眾還是要選出一位頂得住中國壓力的總統。美西黨部近期將舉行記者會，呼籲黨員團結，並成立小英總統後援會與助選團，回台助選並投票。

美西黨部發言人吳兆豐表示，該黨部立場是，只要透過透明公平，且符合民主體制方式選出來的候選人，「我們都全力支持」。如今蔡英文順利在初選勝出，「我們會全力支持她連任。」

至於蔡英文以8.2%大幅差距擊敗對手賴清德，吳兆豐指出，賴營支持者覺得超乎他們的預期，選前一般認為兩人差距在3%至5%之間，但百萬香港民眾走上街頭的「反送中」行動，以及中國一意孤行強行鎮壓的態度，促使中間選民轉而支持蔡英文。

吳兆豐表示，初選民調結果揭曉後，黨部希望選前有點激烈的兩邊（蔡與賴）支持者放下意識形態，大家共同支持蔡英文連任。據悉，美西黨部200多位黨員中很多人早在初選民調揭曉之前，即已購妥返台機票，他們的態度很堅定：不論誰勝出，全力支持民進黨總統參選人。

蔡英文民進黨民調

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