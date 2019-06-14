蔡英文勝出 宅神向高嘉瑜幸災樂禍「小英恨你」

2019-06-14 10:43 聯合新聞網 綜合報導



蔡英文總統昨天在民進黨初選勝出後舉行記者會，被問到民調結果勝過高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲，蔡一度露出微笑。記者胡經周／攝影 分享 facebook

民進黨初選結果昨日出爐，總統蔡英文以8.2％的差距勝過行政院前院長賴清德，而台北市議員高嘉瑜自始至終相挺賴清德，甚至曾陪賴清德淋雨掃街，如今由蔡英文勝出，外界也擔憂她難再連任立委。宅神朱學恆在臉書上貼出與高嘉瑜的對話紀錄，向她打趣的說「來不及啦，小英恨你」，高嘉瑜則以貼圖回覆「讓我靜靜」。

在賴清德宣布參加初選後，高嘉瑜多次出面力挺，不只上節目替賴清德喊冤，也多次公開稱讚他是「民進黨的武士」，在初選民調期間，賴清德自屏東北上掃街，高嘉瑜則從台北上車，陪著賴清德淋雨掃街，更不時大喊「賴清德加油」，義氣相挺讓人感動。

不過，最後初選結果由蔡英文勝出，朱學恆今日在臉書發文，貼出他與高嘉瑜的對話紀錄，他向高嘉瑜說「給某人的中肯建議，來不及了，現在悔悟為時已晚，不可懷疑你的英」，高嘉瑜則以貼圖回應「讓我靜靜」。

宅神朱學恆與北市議員高嘉瑜對話曝光。圖／取自 臉書 分享 facebook

高嘉瑜昨日也在臉書發文，她表示，賴清德在初選中展選高度與風度，也激發蔡英文的爆發力，民進黨需要初選來團結彼此，現在結果已經出爐，就讓蔡英文帶領民進黨、台灣繼續前進，她也寫下「成功就是不斷失敗，而不喪失熱情」、「永遠不要放棄」。

昨日初選結果宣布後，賴清德也在臉書發文，他表示將全力支持蔡英文競選連任，且目前香港情勢險峻，有超過百萬港人走上街頭，在台灣大敵當前的時刻，民進黨該團結一致，一起打贏明年選戰以守護台灣，並呼籲「希望大家都能支持蔡英文」。