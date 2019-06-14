嘉縣府電話助選挺蔡？「將調查」

2019-06-14 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉義縣議員詹琬蓁（左）質詢抨擊縣府人員9日端節連假，用縣府電話，替民進黨總統初選蔡英文助選，出示民眾提供接到縣府電話證據，要求縣長翁章梁（右）查處。記者魯永明／翻攝 分享 facebook

民進黨總統初選由蔡英文勝出，但昨天嘉義縣議會定期會首日總質詢，國民黨議員詹琬蓁拿出民眾投訴電話通聯紀錄，指稱9日下午有民眾接到從縣府總機撥來電話，縣府人員請託接到民調電話支持蔡英文，違反行政中立法。翁章梁說，將進行調查，若有此事將依規定辦理。

縣府發公文給所屬機關員工及教職員，要求簽署翁章梁政見內容 「約法三章」堅持清廉不貪汙；堅守工作本分；堅信團結嘉義轉型一定成功。如違誓言，願受最嚴厲處罰」惹議，詹琬蓁拿約法三章看板，要求翁章梁及社會局長李政毅簽署，翁、李當場簽名

詹琬蓁接著取出9日端節連假，民眾提供給她接到縣府電話 （05）3669901，為蔡英文助選通聯的證據看板說，民眾告訴她，對方指稱是翁章梁交代打電話為蔡英文請託支持，她批休假日用縣府電話助選，違反約法三章及行政中立法，要求調監視系統及通聯，查明是誰撥打電話，盡速提出調查報告，嚴格要求縣府人員不得用行政資源助選。

詹琬蓁說，她也接到10多通為蔡英文請託支持電話簡訊，她批縣府團隊只顧拚選舉，如果縣府團隊能為縣民權益福利，像拚選舉這樣就好了。

縣府人事處長劉燦慶說，公務人員不得動用行政資源助選，若查有實據將提報處理。