看初選民調…賴清德：選舉是一時 蔡英文：沒個人輸贏

行政院前院長賴清德拿香「集氣」，希望媽祖保佑他順利當選總統。 記者杜建重／攝影 分享 facebook 民進黨初選民調結果最快今天出爐，蔡英文昨晚在臉書強調，初選只是選拔賽，沒有個人輸贏，「因為我們都是台灣隊。競爭讓我們進步，團結才能夠勝選」，無論初選結果如何，都應該服從民主機制，為大選的勝利並肩作戰，她重申一加一大於二，每一個一都同樣重要。

賴清德昨前往新北新莊昭德宮參拜時，拿著眾人參拜的香「集氣」後一同插進香爐。賴清德表示，昭德宮是他昨天最後一個公開行程，希望媽祖能保佑他順利當選總統。

民進黨總統初選民調公布前一天，蔡英文總統只安排國政行程。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文昨晚十點十五分左右在臉書發文指出，依據中央黨部給兩位參選人的訊息，初選民調已經順利完成。感謝每一位守候著電話、一起「助英台」的好朋友，不管這三個晚上電話有沒有響起，「對於國家未來的關心，我們一直同在。」

至於蔡英文重申「一加一大於二」，是否代表蔡陣營已知道民調結果，也引發聯想。

賴清德昨到林口宮廟參拜，對於網路上說賴清德是「含金湯匙出生的金孫」，賴反駁說，他出身萬里礦工家庭，在貧苦環境中長大，說他是金孫，造成社會誤解，實在沒有必要，現在浮在檯面上要選總統的人，哪一個環境比他辛苦？

對有媒體報導，行政院長蘇貞昌曾打電話給賴，要賴「初選不要選了，即使選完，小英也不會支持」；賴清德說，初選昨天是最後一天，希望所有紛擾都可以放一邊。選舉是一時的，做人做事才是最重要，更何況初選過後還要團結打贏勝選，希望各種批評都應有根據。