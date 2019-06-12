民進黨初選民調 明天中午完成

2019-06-12 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨中央黨部表示，會公平公正公開辦好初選民調。圖為蔡英文、賴清德辯論前的合照。 圖／民主進步黨提供 分享 facebook 民進黨總統初選民調在周一正式啟動，民進黨秘書長羅文嘉昨天表示，首日民調順利，按照第一天的進度，如果沒有意外，三個工作天可完成民調，十三日中午民調結果可望出爐。但由於事涉雙方權益，何時公布民調結果，仍經雙方代表同意才算數。

民進黨主席卓榮泰昨天也在臉書上表示，有網友在臉書留言並提出相關答題疑問，黨中央已和當事人聯繫及理解，也正式詳細公開說明，當不致於產生影響，縱使需要再進一步查證，民調程序中的查驗機制，絕對會提供雙方陣營完整的資訊。

卓榮泰說，昨前往台中的一家民調單位實地走訪，確保昨天的民調過程一樣百分百嚴謹，並檢討首日應加強注意及防範的狀況，再做徹底的宣導，五家民調公司會同步進行。保證網友提出的疑惑沒有任何發生的可能性。中央黨部會用盡一切努力，公平公正公開辦好此次初選民調作業。

民進黨中央昨天也在官方臉書公布首日民調進行過程側錄的影片畫面。民調作業期間，每一天都會重新從廿五份已經彌封的號碼樣本光碟，抽取出當天要執行民調的五份光碟，並且確保這些光碟是送至民調單位之後才正式拆封。

影片中指出，每一天民調執行的結果，都會進行結果封存的作業，每一天民調結束後，在雙方代表及民調委員見證下，會將這些資料再燒錄至空白光碟，並將這些光碟送回黨中央的保險箱封存，待民調執行結束之後，將會由黨主席、雙方代表、專家及民調委員一同拆封，最後大家會一起統計結果。

羅文嘉說，按照第一天的進行，如果沒有意外，預計三個工作天可以完成，第四天上午會在中央黨部統計，屆時會邀雙方代表、民調委員到現場監看，預計十三日中午民調結果可望出爐。