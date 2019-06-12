親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

民進黨初選民調 明天中午完成

2019-06-12 00:16聯合報 記者林敬殷／台北報導

民進黨中央黨部表示，會公平公正公開辦好初選民調。圖為蔡英文、賴清德辯論前的合照。...
民進黨中央黨部表示，會公平公正公開辦好初選民調。圖為蔡英文、賴清德辯論前的合照。 圖／民主進步黨提供
分享
民進黨總統初選民調在周一正式啟動，民進黨秘書長羅文嘉昨天表示，首日民調順利，按照第一天的進度，如果沒有意外，三個工作天可完成民調，十三日中午民調結果可望出爐。但由於事涉雙方權益，何時公布民調結果，仍經雙方代表同意才算數。

民進黨主席卓榮泰昨天也在臉書上表示，有網友在臉書留言並提出相關答題疑問，黨中央已和當事人聯繫及理解，也正式詳細公開說明，當不致於產生影響，縱使需要再進一步查證，民調程序中的查驗機制，絕對會提供雙方陣營完整的資訊。

卓榮泰說，昨前往台中的一家民調單位實地走訪，確保昨天的民調過程一樣百分百嚴謹，並檢討首日應加強注意及防範的狀況，再做徹底的宣導，五家民調公司會同步進行。保證網友提出的疑惑沒有任何發生的可能性。中央黨部會用盡一切努力，公平公正公開辦好此次初選民調作業。

民進黨中央昨天也在官方臉書公布首日民調進行過程側錄的影片畫面。民調作業期間，每一天都會重新從廿五份已經彌封的號碼樣本光碟，抽取出當天要執行民調的五份光碟，並且確保這些光碟是送至民調單位之後才正式拆封。

影片中指出，每一天民調執行的結果，都會進行結果封存的作業，每一天民調結束後，在雙方代表及民調委員見證下，會將這些資料再燒錄至空白光碟，並將這些光碟送回黨中央的保險箱封存，待民調執行結束之後，將會由黨主席、雙方代表、專家及民調委員一同拆封，最後大家會一起統計結果。

羅文嘉說，按照第一天的進行，如果沒有意外，預計三個工作天可以完成，第四天上午會在中央黨部統計，屆時會邀雙方代表、民調委員到現場監看，預計十三日中午民調結果可望出爐。

民調民進黨蔡英文賴清德總統大選

相關新聞

初選衝刺批一國兩制 蔡英文：保護人民安全不能停

2019-06-12 00:08

初選衝刺批一國兩制 賴清德：只有我能維護台灣民主

2019-06-12 00:10

蔡賴之爭民調持續 卓榮泰：用真民主打敗中國反民主

2019-06-11 09:29

遭指代筆蔡總統博士論文 吳釗燮：憑空捏造

2019-06-11 22:33

蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相

2019-06-11 19:21

賴清德車隊大雨中抵凱道 感謝民眾真情相挺

2019-06-11 19:03

質疑蔡英文博士學位？英粉灌爆彭文正臉書 互嗆放屁文

2019-06-11 16:58

蘇貞昌、陳其邁挺小英 吳志揚砲轟醉心權鬥、荒廢國務

2019-06-11 16:14

彭文正酸蔡英文「最神秘學者」：博士學位是否造假？

2019-06-11 15:42

蔡英文視察公館滯洪池：國事重要 不評論民調

2019-06-11 15:37

綠營總統初選 賴清德拚掃街全身濕

2019-06-11 14:12

賴清德冒雨掃街到桃園 向支持者喊話「我們一定要贏」

2019-06-11 14:05

提高接民調電話機率 專家：除非有一個以上門號

2019-06-11 13:36

賴向柯、韓喊話：一起反一中

2019-06-11 13:34

民進黨初選民調 最快周四中午有結果

2019-06-11 13:34

民調首日進度順利 民進黨總統人選可望13日出爐

2019-06-11 13:27

綠營支持者喊想接到民調電話 專家曝只有這個辦法

2019-06-11 13:14

賴清德：祈求王母娘娘別讓台灣成為第二個香港

2019-06-11 12:54

看賴清德雨中車隊掃街於心不忍 扁：想陪他前進總統府

2019-06-11 11:58

小英與賴神桃園別苗頭？蔡英文：來看防災整備

2019-06-11 11:12

賴清德竹市掃街籲柯Ｐ及韓國瑜：反一國兩制、一中原則

2019-06-11 10:48

民調遭蔡英文逆轉？賴營：賴清德仍是民進黨最佳人選

2019-06-11 10:15

賴清德向柯Ｐ、韓國瑜喊話：一起反一國兩制、反一中

2019-06-11 09:34

綠民調起跑 蔡賴陣營緊迫盯場 電話不離身…

2019-06-11 00:12

賴清德呼籲：拉大民調差距

2019-06-11 00:12

蔡英文喊話：幫我顧好電話

2019-06-11 00:11

民進黨總統民調第一天 卓榮泰加班緊盯

2019-06-10 22:54

為與賴清德同框遊行吳宜臻辭官 賴：很捨不得

2019-06-10 21:34

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:30
看更多

熱門文章

蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相

2019-06-11 19:21

彭文正酸蔡英文「最神秘學者」：博士學位是否造假？

2019-06-11 15:42

兩個女人的戰爭！黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失

2019-06-11 12:28

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

2019-06-11 16:04

蔡英文說國軍和民進黨不親 國防部首度回應

2019-06-11 11:26

中山大學學生對韓滿意度僅2.84分 總統民調慘輸蔡、柯

2019-06-11 20:34

中共遼寧艦艦群趁夜進入太平洋 我方關注中

2019-06-11 17:44

孫大千：拿香港比台灣 根本是用香蕉比芭樂

2019-06-11 08:41

韓國瑜粉專投票蔡英文狂獲87% 小編震怒控網軍洗板

2019-06-11 13:43

韓粉指收錢幫郭董抬轎 李豔秋提告：絕大的羞辱

2019-06-11 11:01

孫大千：拿香港比台灣 根本是香蕉比芭樂

2019-06-11 08:24

靠一台無人機 環保署揪「十年來最誇張」淤泥濫排案

2019-06-11 16:06

張善政挺國六東延 吳蕚洋批韓國瑜「人無信不立」

2019-06-11 12:17

關公介入外國內政？這國總統來還願：台灣上帝助我登大位

2019-06-11 08:00

決定參選？柯文哲：50萬花完沒有想出來就不玩了

2019-06-11 16:36

韓國瑜發文「庶民與否不重要」 名嘴酸：用盡則丟

2019-06-11 13:47

質疑蔡英文博士學位？英粉灌爆彭文正臉書 互嗆放屁文

2019-06-11 16:58

低於5%退出初選？謝寒冰：郭董比海珊還狠

2019-06-11 15:26

陸官校慶預算解凍 羅智強：民主公車大展強威

2019-06-11 14:48

「捧韓文」在群組流傳 醫師轉貼讓網友直呼：看不下去

2019-06-11 16:40

韓國瑜問鼎第一障礙是「牠」？ 賴神、花媽都曾遭毒手…

2019-06-11 09:00

民調遭蔡英文逆轉？賴營：賴清德仍是民進黨最佳人選

2019-06-11 10:15

影／郭台銘爭手機民調被拒表遺憾 不簽公約周嗆沒風度

2019-06-11 18:32

國民黨總統初選座談 吳敦義、郭台銘再度同台

2019-06-11 10:57

國民黨總統初選民調確定只用市話 不納手機

2019-06-11 13:47

【重磅快評】等待賴神潰敗的柯文哲 是真聰明或假迷糊？　

2019-06-11 18:32

手機民調未被採納 郭台銘未簽署初選公約

2019-06-11 14:24

綠營支持者喊想接到民調電話 專家曝只有這個辦法

2019-06-11 13:14

勸韓國瑜「不要進中聯辦」遭否認 郭台銘：不是羅生門

2019-06-11 19:33

海軍達觀艦曾失去動力漂流？海軍：自力駛回

2019-06-11 11:05

他不帥但超有個性 陳中吉將卸任國防部發言人

2019-06-11 12:30

董念台：韓國瑜原是勵志榜樣 一切回不去了！

2019-06-11 12:14

柯文哲誇郭台銘：可以當大老闆 有一定的水準

2019-06-11 15:17

看賴清德雨中車隊掃街於心不忍 扁：想陪他前進總統府

2019-06-11 11:58

國民黨明再提6選區立委 林郁方、黃昭順、陳美雅入列

2019-06-11 16:51

柯文哲等什麼？李正皓：小英是大雨、韓讓柯選情天亮

2019-06-11 16:08

賴清德車隊大雨中抵凱道 感謝民眾真情相挺

2019-06-11 19:03

郭台銘勸韓國瑜別進中聯辦？葉匡時打臉：他根本不知道

2019-06-11 12:15

郭董的「佩服」新廣告 韓國瑜讚有容乃大

2019-06-11 18:26

美眾院軍委會主席 贊成售台戰車戰機

2019-06-11 05:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top