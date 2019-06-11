蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相

2019-06-11 19:21 聯合新聞網 綜合報導



LSE於2016年1月9日發布的新聞稿裡，除了恭賀校友蔡英文當選台灣總統，也寫明她於1984年獲得LSE頒發的博士學位。圖擷自／LSE 分享 facebook

蔡英文總統的博士學位及論文是真是假，早在過去選戰就頻頻被拿出討論，10日民進黨內2020總統大選初選民調開跑，此話題再度被部分名嘴攻擊，但在2016年蔡英文當選總統時，LSE（倫敦政經學院）就曾發文祝賀，且大英圖書館中也可查詢到該份論文，讓支持蔡英文的網友批「根本是老調重彈」。

名嘴曹長青日前在政論節目上爆料，質疑蔡英文在倫敦政治經濟學院的博士論文造假，隨後該節目主持人澎文正也在臉書上聲援，認同曹長青的質疑，提出無法確定蔡英文的博士學位是否造假及論文是否存在。

根據曹長青與彭文正的指控，認為LSE曾捲入以7千萬台幣賣博士學位給利比亞強人格達費兒子的醜聞，再加上大英圖書館的論文電子檔查詢中心，只有蔡英文的論文題目，但在論文出處顯示「無法提供」。彭文正表示被質疑者只需花一分鐘，公布所有學術著作的電子檔即可杜悠悠之口，他強調「除此之外，毫無藉口」。

但在LSE於2016年1月9日發布的新聞稿裡，除了恭賀校友蔡英文當選台灣總統，也寫明她於1984年獲得LSE頒發的博士學位。除此之外，網友也翻出大英圖書館的論文電子檔查詢中心指稱，該網站上寫「圖書館目前沒有該篇論文的電子檔館藏。需要查閱請洽詢館員」，網友表示「你要是碩士畢業，圖書館要是因為一些因素，你的論文在圖書館資料庫查無全文電子檔，或是紙本論文不慎遺失。請問你就沒有碩士學位了嗎？」

其餘網友指出「臺灣碩博士論文網，也是近20年才開始請大家上傳電子檔，也不是強制。更不用說更早以前的論文就沒有電子檔」、「論文看不到有很多原因，大多都是因為沒付費或是屬於非公開論文，需要學術資格才能參閱，有些限定在特定學校或單位的資料庫」。

名嘴曹長青質疑總統蔡英文在倫敦政治經濟學院的博士論文造假。圖擷自／民報 分享 facebook