民進黨總統初選 獨派籲蔡別破壞民主

2019-06-10 18:17 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



台灣初選觀察團10日呼籲蔡英文，要讓黨職維持行政中立，不要再欺負遵守初選程序的賴清德。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

「如果初選輸給賴清德，蔡英文總統到底支不支持賴？」民進黨初選觀察團10日召開記者會，許多獨派人士批評蔡英文一再更改初選規則，而且被問到選輸會不會支持贏方時閃爍回答，毫無民主風範。陳永興醫生更呼籲蔡英文不要再藉由行政資源優勢，破壞黨內民主程序，讓人民對民進黨失望。

蔡不遵守民主

台灣社社長張葉森表示，這次初選辯論會呈現的結果讓他們深感遺憾。蔡英文在整個辯論過程中沒有展現民主風範。而在初選過程中，許多黨、公職官員並沒有維持行政中立，他們呼籲蔡英文要遵守民主，完整走完初選流程。

政論家金恆煒批評，連日本新聞都說蔡英文初選有作弊嫌疑，即使這樣的初選結果出來後，蔡英文在民調上獲得優勢，但歷史之後都會記住這場初選是沒有正當性的。另外，最近他們都接到民進黨新北黨部主委余天的電話，電話裡面還要求他們支持蔡英文，這顯然違反初選黨職人員的中立，他們嚴厲譴責這種不民主的行為。

要尊重黨內初選程序

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏更表示，有關若選輸後是否支持賴清德，他原本期待蔡英文在政見會面對提問時，可以展現出民主風度的肯定答覆，但是他觀察蔡英文的論述卻失望的發現，蔡英文只是敷衍問題，根本無意要在選輸後支持賴清德，他希望蔡英文周遭的幕僚，如行政院長蘇貞昌等人，勸蔡英文不要再蠻幹下去。

陳永興進一步質疑，表達「如果初選選輸會支持選贏一方」的話有這麼難講嗎？蔡總統會後說「尊重黨的決議」，可是根據他們之前向民進黨陳情時聽到的提案，居然還有「無限期停止初選」的選項，即使尊重黨的決議蔡英文自己也還是強渡關山要選，因此他呼籲蔡英文可以尊重黨內初選制度，不要再用行政優勢欺負孤立無援的賴清德了。

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