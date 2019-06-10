蔡英文參訪桃竹 鄭文燦、林智堅一路相陪

民進黨總統初選民調今天展開，總統蔡英文昨天到桃園、新竹拉票，強調「起厝起一半、師傅不能換」，希望民眾再給她四年時間，讓台灣更好。

總統蔡英文（前排左一）昨到新竹南寮漁港與民眾有獎徵答互動，並前往魚鱗天梯與市府團隊開心自拍。 記者張雅婷／攝影 分享 facebook

蔡英文昨到桃園市三大宮廟參拜，隨後轉往新竹市，受到民眾熱烈歡迎，不斷高喊「總統好！」爭相與她握手。桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅一路陪同，並表態支持蔡連任。

鄭文燦說，蔡在第一任打下很好基礎，改革基礎會在第二任產生很大效應，希望大家再給小英四年來顧台灣。林智堅表示，蔡是歷任總統最支持新竹市、最給力的總統，「吃人一口，還人一斗」，力挺蔡。

蔡英文（中）昨走訪桃園宮廟上香，桃園市長鄭文燦（左一）一路陪同。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

另外，黨內重要公職紛紛表態，總統府秘書長陳菊昨天再度呼籲大家支持蔡英文總統連任；基隆市長林右昌日前也表示支持蔡連任；行政院副院長陳其邁昨天則在臉書表示蔡是最適合、也最有能力領導台灣的人。嘉義縣前縣長張花冠則在ＬＩＮＥ群組中表態說，她雖與賴清德情同姐弟，但面對攸關台灣未來命運的總統大選，仍舊選擇支持蔡英文。

蔡英文昨天在拜訪行程中表示，她擔任總統的第一天便告訴自己，要為台灣打下長長久久發展的基礎，在打基礎過程中有很多人反彈、也有很多不同意見，她做了很多人過去不願意做的事，就像年金改革，過程很辛苦，但民眾今年起逐漸感受到長照、托兒、福利措施都一一到位。

一貫道發一崇德桃園道場成立，蔡英文（左一）到場祝賀。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

蔡英文拜託民眾再給她四年時間，支持她連任，「起厝起一半、師傅不能換」，讓她把國家建設做得更好，讓產業更有競爭優勢，給年輕更好的工作機會，她會堅定守護台灣主權，讓台灣民主、自由更加鞏固。

她表示，感謝執政團隊每一位成員，不論現在還是過去的執政團隊都非常感謝，執政成績與責任都是她一肩承擔，包括行政院前院長賴清德一年四個月執政任期，也是她要捍衛的。