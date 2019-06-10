新聞眼／英德民調見真章 綠營焦慮最高點

2019-06-10 00:54 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇



賴清德昨從屏東出發展開車隊遊行，現場有人推出「禦韓」咖啡、「禦韓針」。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

民進黨總統初選民調今天登場，蔡賴陣營把握最後時間衝刺，兩人都希望將自己的優勢發揮到最大。蔡英文總統密集下鄉宣傳三年來政績，縣市長也配合宣傳。賴清德則從南台灣出發，以車隊掃街方式與民眾接觸，用傳統方式固票。

這場初選到最後階段，仍可看出黨內各自都有擁護者，多位縣市長及行政院正副院長蘇貞昌、陳其邁早就表態挺蔡，但孤軍奮戰的賴清德仍有不離不棄的同志情義相挺，包括民進黨立委鍾佳濱及劉世芳都陪同掃街，立委段宜康昨也公開呼籲，初選結束後就別再「搞東搞西」。靠向權力是政治常態，情義送暖是政治人情，但民調一定要選邊，黨內的焦慮也到最高點。

蔡英文昨走訪桃竹宮廟上香，受到鄉親熱情包圍。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

初選走到現在，蔡有執政團隊支撐，賴缺乏資源但希望訴求「人民作主」。蔡有空軍優勢，賴以陸軍迎戰，雙方從一開始就走不同路線，民調見真章，誰也沒有必贏的把握，過程與結果會不會真形塑團結的民進黨，推出最強候選人，誰都沒有答案。

去年九合一選舉及今年初立委補選，民進黨都處於劣勢，但這場原本沒被大多數人料到的初選，卻讓黨內提早備戰，其實並非壞事。重點是激烈戰爭後，蔡賴陣營是否有辦法整合，又如何讓對方心甘情願「被整合」，民調之後，考驗才要開始。