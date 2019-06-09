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蔡賴政見會誰輸誰贏 專家意見分歧

2019-06-09 16:25台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

民進黨初選政見發表會誰表現較好，專家意見不一。 （Photo by youtub...
民進黨初選政見發表會誰表現較好，專家意見不一。 （Photo by youtube截圖）
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誰在初選政見會表現比較好？針對民進黨初選政見發表會雙方的表現，東華大學教授施正鋒認為，賴清德因為實務經歷較多，因此在回答問題上有展現曾任台南市長跟行政院長的專業；不過彰師大教授劉兆隆則認為，蔡英文的整體論述較為清楚，但雙方在台灣經濟議題上都需要更多具體政策宣示。

賴實務經驗多

施正鋒認為，蔡英文在大範圍議題掌握較佳，而賴清德曾任行政院長，對於細節的東西比較了解。他提到，蔡英文整場辯論是以強調政績為主軸，並強調初選流程沒有違反民進黨核心價值，強烈傳達出想續任的意願。不過他說，去年的9合1的民意已經給蔡政府很大的訊息，很難再說服選民讓她連任。

他也提到，蔡英文在大的政策方向上，以「辣台妹」為主的走向比較清楚，但是在詳細政策執行上，賴清德因曾任台南市長、行政院長，跟中小企業互動較多，因此在政見發表會上回答公民陣線發起人賴中強有關外勞的問題時，賴清德針對不同產業勞動政策有區別的回答，展現他對行政業務的了解，有加分的作用。

蔡國防外交論述清楚

但劉兆隆表示，蔡英文因為是總統的關係，因此在外交、國防等領域的論述非常清楚，賴清德在這方面則因為過去接觸較少，感覺偏空洞、理念式的論述。而雙方在經濟政策上仍需多一點具體論述。

另外他提到，其實在面對就業問題時，雙方的回答也有點避重就輕。他認為如果要跟國際在產業轉型方面互動，一定需要面對中國的挑戰，但是雙方皆避開產業轉型會跟中國競爭，甚至衝突的可能。

劉兆隆最後也說，雖然他認為蔡英文的整體表現較好，不過以以往的經驗，初選辯論會表現好的不一定會拿下最後的勝利，因此民進黨最終誰出線參選2020總統大選仍有待觀察。

圖說：民進黨初選政見發表會誰表現較好，專家意見不一。（Photo from 本報資料照片）（Photo by 總統府 on Flickr）

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