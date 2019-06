蔡賴政見會誰輸誰贏 專家意見分歧

2019-06-09



民進黨初選政見發表會誰表現較好,專家意見不一。 (Photo by youtube截圖) 分享 facebook 誰在初選政見會表現比較好?針對民進黨初選政見發表會雙方的表現,東華大學教授施正鋒認為,賴清德因為實務經歷較多,因此在回答問題上有展現曾任台南市長跟行政院長的專業;不過彰師大教授劉兆隆則認為,蔡英文的整體論述較為清楚,但雙方在台灣經濟議題上都需要更多具體政策宣示。

賴實務經驗多

施正鋒認為,蔡英文在大範圍議題掌握較佳,而賴清德曾任行政院長,對於細節的東西比較了解。他提到,蔡英文整場辯論是以強調政績為主軸,並強調初選流程沒有違反民進黨核心價值,強烈傳達出想續任的意願。不過他說,去年的9合1的民意已經給蔡政府很大的訊息,很難再說服選民讓她連任。

他也提到,蔡英文在大的政策方向上,以「辣台妹」為主的走向比較清楚,但是在詳細政策執行上,賴清德因曾任台南市長、行政院長,跟中小企業互動較多,因此在政見發表會上回答公民陣線發起人賴中強有關外勞的問題時,賴清德針對不同產業勞動政策有區別的回答,展現他對行政業務的了解,有加分的作用。

蔡國防外交論述清楚

但劉兆隆表示,蔡英文因為是總統的關係,因此在外交、國防等領域的論述非常清楚,賴清德在這方面則因為過去接觸較少,感覺偏空洞、理念式的論述。而雙方在經濟政策上仍需多一點具體論述。

另外他提到,其實在面對就業問題時,雙方的回答也有點避重就輕。他認為如果要跟國際在產業轉型方面互動,一定需要面對中國的挑戰,但是雙方皆避開產業轉型會跟中國競爭,甚至衝突的可能。

劉兆隆最後也說,雖然他認為蔡英文的整體表現較好,不過以以往的經驗,初選辯論會表現好的不一定會拿下最後的勝利,因此民進黨最終誰出線參選2020總統大選仍有待觀察。

